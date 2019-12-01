Моуриньо отказался подождать, пока "Реал" уволит Зидана

Перед тем, как стать главным тренером "Тоттенхэма", Жозе Моуриньо отклонил щедрое предложение "Реала".

Как утверждает The Sun, испанский гранд был готов заплатить Моуриньо 12 миллионов фунтов просто за то, чтобы Жозе не брался ни за какую другую работу.



Президент "Реала" Флорентино Перес хотел, чтобы португальский специалист дождался увольнения Зинедина Зидана.



Однако Моуриньо не захотел так долго оставаться без работы и спустя 11 месяцев после своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" возглавил "шпор".



Сообщается, что на руках у Жозе также были предложения от дортмундской "Борусси", "Милана", "Лиона" и "Гуанчжоу Эвергранд", причем последний был готов платить Моуриньо 40 млн. фунтов в год "чистыми".