Моуриньо отказался подождать, пока "Реал" уволит Зидана

Жозе Моуриньо Перед тем, как стать главным тренером "Тоттенхэма", Жозе Моуриньо отклонил щедрое предложение "Реала".

Как утверждает The Sun, испанский гранд был готов заплатить Моуриньо 12 миллионов фунтов просто за то, чтобы Жозе не брался ни за какую другую работу.

Президент "Реала" Флорентино Перес хотел, чтобы португальский специалист дождался увольнения Зинедина Зидана.

Однако Моуриньо не захотел так долго оставаться без работы и спустя 11 месяцев после своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" возглавил "шпор".

Сообщается, что на руках у Жозе также были предложения от дортмундской "Борусси", "Милана", "Лиона" и "Гуанчжоу Эвергранд", причем последний был готов платить Моуриньо 40 млн. фунтов в год "чистыми".


Метки Моуриньо, Реал, слухи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2019 13:00

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  1. lfcynwa 01.12.2019 13:35 # lfcynwa
    the sun
    ну бля

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  2. makeewadim 01.12.2019 13:27 # makeewadim
    если Моур выйграет мю в матче, да и ещё.. окажется выше их в таблице.. считай дело сделано!! Моуру нужно быть в центре внимания, а не сидеть на деньгах. Получается.. не всё решают деньги

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