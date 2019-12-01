Барнс: "Состав "Ливерпуля" не лучше, чем у "Юнайтед"

Ливерпуль Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что состав "Ливерпуля" вовсе не лучший в Премьер-Лиге, а лидерство "красных" связано с другими причинами.

На начало 13-го тура мерсисайдцы возглавляли турнирную таблицу Премьер-Лиги с отрывом в восемь очков от второго места, а "Юнайтед" отстал от них уже на 20 очков.

Несмотря на это, Барнс считает, что уровень игроков "Ливерпуля" не выше, чем у "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Юнайтед", а успех "красных" связан с персоной Юргена Клоппа.

"Футболисты в "Ливерпуле" не лучше, чем в "Манчестер Юнайтед", "Арсенале" или "Тоттенхэме".

"Но у них больше гармонии, больше уверенности и сплоченности, а также веры в тренера".

"Это великолепное время, потому что мы поддерживаем Юргена. Мы доверяем ему и доверяли всегда".

"Когда у вас есть такое взаимопонимание и единение, а также такие фанаты, вы добьетесь успеха", — рассказал Барнс в интервью The Offside Rules Exclusive.


Метки Барнс, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2019 12:05

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 01.12.2019 12:47 # ganinilyha
    С красноносым юнайтед становился чемпионом даже имея таких деревьев как Фердинанд, Джонс, Каррик, Флетчер, Клеверли, Андерсон, Бербатов..

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  2. arman-kz 01.12.2019 12:43 # arman-kz
    Правду глаголет наша Легенда. МЮ, ТТХ и Арсенал имеет составы не хуже состава Ливерпуля.

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  3. chr1s8rown 01.12.2019 12:24 # chr1s8rown
    Салах 200кк
    Мане 200кк
    Фирмино 200к
    Ввд200кк
    У му есть хотя б один стоящий таких денег

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  4. mane 01.12.2019 12:22 # mane
    Если сравнивать по всем линиям сильнейший по именам состав сейчас у Сити. Следом Ливерпуль и с небольшим отставанием Тоттенхэм и Маню. Но другое дело форма этих игроков и их развитие/стагнация/деградация. Если у Погба громкое имя, это не значит что прямо сейчас он сильнее условного Милнера или Хендерсона. Он просто бесполезное громкое имя

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  5. ry-l 01.12.2019 12:18 # ry-l
    Ну все, сейчас придёт местная скузня и начнет смешивать свою легенду с грязью. Ибо как он посмел, нелицеприятную правду озвучивать.

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