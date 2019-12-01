Барнс: "Состав "Ливерпуля" не лучше, чем у "Юнайтед"
Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что состав "Ливерпуля" вовсе не лучший в Премьер-Лиге, а лидерство "красных" связано с другими причинами.
На начало 13-го тура мерсисайдцы возглавляли турнирную таблицу Премьер-Лиги с отрывом в восемь очков от второго места, а "Юнайтед" отстал от них уже на 20 очков.
Несмотря на это, Барнс считает, что уровень игроков "Ливерпуля" не выше, чем у "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Юнайтед", а успех "красных" связан с персоной Юргена Клоппа.
"Футболисты в "Ливерпуле" не лучше, чем в "Манчестер Юнайтед", "Арсенале" или "Тоттенхэме".
"Но у них больше гармонии, больше уверенности и сплоченности, а также веры в тренера".
"Это великолепное время, потому что мы поддерживаем Юргена. Мы доверяем ему и доверяли всегда".
"Когда у вас есть такое взаимопонимание и единение, а также такие фанаты, вы добьетесь успеха", — рассказал Барнс в интервью The Offside Rules Exclusive.
01.12.2019 12:05
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Последние комментарии:
С красноносым юнайтед становился чемпионом даже имея таких деревьев как Фердинанд, Джонс, Каррик, Флетчер, Клеверли, Андерсон, Бербатов..
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Правду глаголет наша Легенда. МЮ, ТТХ и Арсенал имеет составы не хуже состава Ливерпуля.
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Салах 200кк
Мане 200кк
Фирмино 200к
Ввд200кк
У му есть хотя б один стоящий таких денег
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Если сравнивать по всем линиям сильнейший по именам состав сейчас у Сити. Следом Ливерпуль и с небольшим отставанием Тоттенхэм и Маню. Но другое дело форма этих игроков и их развитие/стагнация/деградация. Если у Погба громкое имя, это не значит что прямо сейчас он сильнее условного Милнера или Хендерсона. Он просто бесполезное громкое имя
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Ну все, сейчас придёт местная скузня и начнет смешивать свою легенду с грязью. Ибо как он посмел, нелицеприятную правду озвучивать.
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