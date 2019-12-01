Барнс: "Состав "Ливерпуля" не лучше, чем у "Юнайтед"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что состав "Ливерпуля" вовсе не лучший в Премьер-Лиге, а лидерство "красных" связано с другими причинами.

На начало 13-го тура мерсисайдцы возглавляли турнирную таблицу Премьер-Лиги с отрывом в восемь очков от второго места, а "Юнайтед" отстал от них уже на 20 очков.



Несмотря на это, Барнс считает, что уровень игроков "Ливерпуля" не выше, чем у "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Юнайтед", а успех "красных" связан с персоной Юргена Клоппа.



"Футболисты в "Ливерпуле" не лучше, чем в "Манчестер Юнайтед", "Арсенале" или "Тоттенхэме".



"Но у них больше гармонии, больше уверенности и сплоченности, а также веры в тренера".



"Это великолепное время, потому что мы поддерживаем Юргена. Мы доверяем ему и доверяли всегда".



"Когда у вас есть такое взаимопонимание и единение, а также такие фанаты, вы добьетесь успеха", — рассказал Барнс в интервью The Offside Rules Exclusive.