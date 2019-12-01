Лэмпард не считает, что "Челси" проиграл "Вест Хэму" из-за отсутствия Абрахэма

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард не считает, что его команда проиграла "Вест Хэму" из-за отсутствия нападающего Тэмми Абрахэма.

Из-за травмы бедра, полученной посреди недели против "Валенсии" в Лиге Чемпионов, Абрахэм не смог принять участие в дерби с "молотобойцами" накануне.



Отсутствие Тэмми, наколотившего 10 мячей в этом сезоне Премьер-Лиги, было ощутимым, особенно учитывая то, что заменивший его на острие Оливье Жиру провел ужасный матч.



Однако после домашнего поражения 0:1 Лэмпард заявил, что потеря основного нападающего не может быть оправданием.



"Нельзя объяснить поражение одним игроком. Наша игра возле чужих ворот была недостаточно качественной. Я весь сезон жалуюсь на то, что мы используем недостаточное количество моментов".



"Вообще говоря, мы могли лучше провести этот матч в коллективном отношении. Это не худшая вещь для нас, если нам удастся правильно отреагировать", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.