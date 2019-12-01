Боссы "Арсенала" хотят пригласить Артету
Боссы "Арсенала" хотят видеть следующим главным тренером Микеля Артету, который третий год трудится ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".
По информации Daily Mirror, "канониры" хотели пригласить Артету еще летом 2018, однако личное вмешательство Ивана Газидиса, занимавшего пост исполнительного директора клуба, исключило Микеля из числа претендентов на роль преемника Арсена Венгера.
Теперь, уволив Унаи Эмери в минувшую пятницу, "Арсенал" готов вернуться за своим бывшим капитаном, отдавшим лондонскому клубу пять лет своей игровой карьеры.
Ожидается, что Гвардиола без проблем отпустит своего ближайшего помощника. Хосеп неоднократно говорил, что начало Микелем самостоятельной тренерской карьеры — это лишь вопрос времени.
Более того, у Гвардиолы уже есть идеальная замена Артете. Речь о Джованни Ван Бронхорсте, который с минувшего лета трудится в структуре City Football Group.
01.12.2019 10:00
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Последние комментарии:
Пускай наберётся опыта в каком-нибудь членче мю лузерпульке потом подумаем
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Артета еще сам никого не тренировал. Не слишком ли круто сразу в "АрсеНАЛ"? Мода на "своих" тренеров, несомненно, есть, но вот Юнайтед со "своим" Сульшером на 11 месте.
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Нет, я против
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Очень неплохое решение будет. Поддержит тренд на своих тренеров среди бывшей топ-4. С одной стороны это человек, который помнит и чтит какие-то традиции венгеровского Арсенала, а с другой вооружён передовыми тренерскими идеями, поработав с Пепом. Как он их сможет самостоятельно реализовать это уже другая история. Было бы интересно и весьма перспективно для Арсенала.
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будет еще большей ошибкой чем тренеришка
прихвостень пэпа без него самого и бабла шейхов никто
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