Эдди Хау — цель номер один "Эвертона" на замену Силве

"Эвертон" сделал Эдди Хау из "Борнмута" целью номер один на замену своему главному тренеру Марку Силве.

После шокирующего домашнего поражения 0:2 от "Норвича" в прошлый уикенд руководство мерсисайдского клуба решило не увольнять Силву — во многом из-за отсутствия подходящей замены.



С возвращением на "Гудисон Парк" связывали Дэвида Мойеса, однако к нему неоднозначно относятся не только болельщики "ирисок", но и боссы клуба.



Как сообщает Daily Mirror, президент "Эвертона" Билл Кенрайт также озвучивал кандидатуру Сэма Эллардайса, однако хозяин клуба Фархад Мошири отверг этот вариант.



В конце концов руководители "Эвертона" остановили свой выбор на Хау — эта кандидатура устраивает всех.



От того, как закончится воскресный матч Премьер-Лиги против "Лестера", зависит, как скоро "Эвертон" обратится к "вишенкам" за разрешением вступить в переговоры с Эдди.