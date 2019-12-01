Эдди Хау — цель номер один "Эвертона" на замену Силве
"Эвертон" сделал Эдди Хау из "Борнмута" целью номер один на замену своему главному тренеру Марку Силве.
После шокирующего домашнего поражения 0:2 от "Норвича" в прошлый уикенд руководство мерсисайдского клуба решило не увольнять Силву — во многом из-за отсутствия подходящей замены.
С возвращением на "Гудисон Парк" связывали Дэвида Мойеса, однако к нему неоднозначно относятся не только болельщики "ирисок", но и боссы клуба.
Как сообщает Daily Mirror, президент "Эвертона" Билл Кенрайт также озвучивал кандидатуру Сэма Эллардайса, однако хозяин клуба Фархад Мошири отверг этот вариант.
В конце концов руководители "Эвертона" остановили свой выбор на Хау — эта кандидатура устраивает всех.
От того, как закончится воскресный матч Премьер-Лиги против "Лестера", зависит, как скоро "Эвертон" обратится к "вишенкам" за разрешением вступить в переговоры с Эдди.
01.12.2019 09:25
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Последние комментарии:
очередная аналогия, пока всех физручел не переберут..
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Только в конце сезона. Сейчас он не уйдет.
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у Эвертона только стадик больше раза в 4 и какая-то история там - шило на мыло.
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