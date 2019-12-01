Эдди Хау — цель номер один "Эвертона" на замену Силве

Эдди Хау "Эвертон" сделал Эдди Хау из "Борнмута" целью номер один на замену своему главному тренеру Марку Силве.

После шокирующего домашнего поражения 0:2 от "Норвича" в прошлый уикенд руководство мерсисайдского клуба решило не увольнять Силву — во многом из-за отсутствия подходящей замены.

С возвращением на "Гудисон Парк" связывали Дэвида Мойеса, однако к нему неоднозначно относятся не только болельщики "ирисок", но и боссы клуба.

Как сообщает Daily Mirror, президент "Эвертона" Билл Кенрайт также озвучивал кандидатуру Сэма Эллардайса, однако хозяин клуба Фархад Мошири отверг этот вариант.

В конце концов руководители "Эвертона" остановили свой выбор на Хау — эта кандидатура устраивает всех.

От того, как закончится воскресный матч Премьер-Лиги против "Лестера", зависит, как скоро "Эвертон" обратится к "вишенкам" за разрешением вступить в переговоры с Эдди.


Метки Борнмут, Силва, тренеры, Хау, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2019 09:25

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  1. makeewadim 01.12.2019 10:13 # makeewadim
    очередная аналогия, пока всех физручел не переберут..

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  2. brown-ale 01.12.2019 09:47 # brown-ale
    Только в конце сезона. Сейчас он не уйдет.

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  3. alexomck 01.12.2019 09:32 # alexomck
    у Эвертона только стадик больше раза в 4 и какая-то история там - шило на мыло.

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