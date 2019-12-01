Кике Санчес Флорес на пороге увольнения из "Уотфорда"
Воскресенье может стать последним днем работы Кике Санчеса Флореса в качестве главного тренера "Уотфорда".
Напомним, Флорес сменил Хави Грасию во главе "шершней" лишь в сентябре, однако ожидаемого улучшения результатов не случилось.
Накануне "Уотфорд" потерпел поражение в гостях у "Саутгемптона" со счетом 2:1, причем первый гол "святых" в этом матче, как признала Премьер-Лига, был засчитан ошибочно — VAR не разглядела игру рукой у Муссы Дженепо.
Это поражение стало для "шершней" пятым в 10 матчах при Флоресе, и The Athletic ожидает, что в воскресенье последний клуб Премьер-Лиги укажет испанскому специалисту на дверь.
01.12.2019 08:00
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Ну эту руку там очень сложно было разглядеть.
Но шершни ошиблись еще тогда, когда уволили грасию, следующей ошибкой было назначение этого кике
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Срочно надо Биг Сэма назначать, если не хотят вылетит
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