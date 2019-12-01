Кике Санчес Флорес на пороге увольнения из "Уотфорда"

Кике Санчес Флорес Воскресенье может стать последним днем работы Кике Санчеса Флореса в качестве главного тренера "Уотфорда".

Напомним, Флорес сменил Хави Грасию во главе "шершней" лишь в сентябре, однако ожидаемого улучшения результатов не случилось.

Накануне "Уотфорд" потерпел поражение в гостях у "Саутгемптона" со счетом 2:1, причем первый гол "святых" в этом матче, как признала Премьер-Лига, был засчитан ошибочно — VAR не разглядела игру рукой у Муссы Дженепо.

Это поражение стало для "шершней" пятым в 10 матчах при Флоресе, и The Athletic ожидает, что в воскресенье последний клуб Премьер-Лиги укажет испанскому специалисту на дверь.


Метки тренеры, Уотфорд, Флорес

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2019 08:00

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  1. liverfun 01.12.2019 08:33 # liverfun
    Ну эту руку там очень сложно было разглядеть.
    Но шершни ошиблись еще тогда, когда уволили грасию, следующей ошибкой было назначение этого кике

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  2. tigerpool 01.12.2019 08:17 # tigerpool
    Срочно надо Биг Сэма назначать, если не хотят вылетит

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