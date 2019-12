Прогнозы на воскресные матчи 13-го тура Премьер-Лиги

В воскресенье, 1 декабря, в рамках 14-го тура английской Премьер-Лиги будут сыграны четыре матча. Расставшийся с Унаи Эмери "Арсенал" приедет в гости к "Норвичу", а сохраняющий надежду на прогресс с Сульшером "Манчестер Юнайтед" примет "Астон Виллу". Прогнозы экспертов на эти и другие поединки — в традиционном материале FAPL.ru.





НОРВИЧ — АРСЕНАЛ

Воскресенье, 1 декабря, 17:00



После того как "Арсенал" проиграл на своем поле в Лиге Европы "Айнтрахту", боссы клуба приняли решение о прекращении сотрудничества с Унаи Эмери. Не то чтобы этот результат был критичным для "канониров" в Лиге Европы, но увольнение испанца назревало, а поражение от немцев стало последней каплей в чаше терпения руководства. Очевидно, что Эмери запутался в собственных экспериментах, а самое главное — потерял бразды управления раздевалкой, что и привело к ряду скандалов внутри клуба. Готовить команду к матчу с "Норвичем" будет Фредди Юнгберг, и есть все предпосылки к тому, что эффект нового менеджера вернет нам на время раскрепощенный и яркий в атаке "Арсенал".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Норвич" проиграл первый тайм и весь матч в трех последних домашних поединках;

- "канарейки" пропускали как минимум дважды в пяти последних домашних матчах чемпионата;

- "Арсенал" не может выиграть уже в пяти выездных матчах Премьер-Лиги кряду.



Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 4.1 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Норвич" добыл потрясающую и вполне заслуженную победу на "Гудисон Парк" в субботу, но я думаю, что "Арсенал" представит нам всю мощь атаки на "Кэрроу Роуд" и увезет три очка в столицу. "Арсеналу", возможно, повезло набрать очко против "Саутгемптона" на "Эмирейтс" в прошлые выходные, и они продолжают находиться без побед уже в пяти матчах чемпионата кряду. Они не выигрывают на выезде с первого тура, когда удалось победить на "Сент-Джеймс Парк" "Ньюкасл". "Арсеналу" необходимо продемонстрировать стойкость и обороноспособность, а также мастерство, чтобы обыграть "канареек", чья уверенность в себе значительно возросла после победы над "Эвертоном".



Рекомендация Майкла Оуэна: "Арсенал" победит и обе забьют — 2.8 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



У "Норвича" еще не завершился кадровый кризис в обороне, потому результат матча с "Эвертоном" для "канареек" был действительно отличным. Они обязательно сыграют агрессивно против "Арсенала", так как на выезде "канониры" — податливая команда. Мы видели, что "Арсенал" был плох и в Лиге Европы, и пока рано ждать больших изменений в эффективности команды.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Чарли Николаса: 2:3



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД

Воскресенье, 1 декабря, 17:00



"Вулверхэмптон" и "Шеффилд" стали соседями по турнирной таблице, комфортно расположившись на пятом-местом местах. Мало кто мог предположить, что "волки" так быстро доберутся до топ-6 после того, как они оказались на старте сезона в зоне вылета, а уж "Шеффилд" увидеть в шестерке сильнейших после 13 туров не планировали и самые оптимистически настроенные фанаты "клинков". "Шеффилд" не проигрывает на выезде и в целом уже давно не знает горечи поражений, но и "волки" умеют уходить от проигрышей даже в неудачно складывающихся для них матчах, потому тут совсем не исключена ничья.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Шеффилд Юнайтед" пять матчей из шести последних выездных свел вничью;

- "волки" проиграли всего один из 14 последних домашних поединков чемпионата;

- также "волки" не проигрывали в шести последних встречах с "клинками" во всех турнирах.



Прогноз Who Scored: 3:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 1.95 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Шеффилд" не проигрывает на выезде, но и у "волков" есть своя серия без поражений, насчитывающая уже восемь матчей чемпионата. Я думаю, что они возьмут три очка, но это будет очень трудный для них поединок. "Клинки" чувствуют, что они заслуживали большего, чем ничья, с "Манчестер Юнайтед", но это показывает, как далеко они продвинулись за столь короткий промежуток времени при Крисе Уайлдере. "Клинки" хороши, но "волки" находятся в такой отменной форме, что могут добыть тут победу в жесткой игре с малым количеством забитых голов.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Вулверхэмптона" — 1.95 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Шеффилд" — это свежий глоток воздуха в этом сезоне и команда, за которой приятно наблюдать. "Волки", однако, удивляют меня. Я думал, что они не смогут выдержать игру на два фронта и быть успешными и в чемпионате и в Лиге Европы.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 2:1



ЛЕСТЕР — ЭВЕРТОН

Воскресенье, 1 декабря, 19:30



Марку Силва задержался на своем месте дольше Унаи Эмери только потому, что руководство "Эвертона" еще не определилось с его сменщиком. Ходят слухи о возвращении на "Гудисон Парк" Дэвида Мойеса, но есть у Фархада Мошири и другие кандидаты на смену португальцу — как временные, на роль реаниматора команды, так и на длительную перспективу. Возможно, Силва задержался на своем посту именно потому, что "Эвертон" сейчас всеми силами уговаривает Эдди Хау. В любом случае, в матче с "Лестером" у "ирисок" очень мало шансов, что с Силвой, что с другим менеджером, так как "лисы" сейчас очень хороши. Но взять себя в руки игрокам "Эвертона" необходимо, так как впереди мерсисайдское дерби, а опозориться в нем очень легко с той игрой, что "ириски" продемонстрировали в предыдущем туре с "Норвичем".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Лестер" в трех последних матчах сыграл по сценарию — ничья в первом тайме/победа в матче;

- "лисы" одержали пять побед подряд;

- также "лисы" не пропускали в четырех последних матчах.



Прогноз Who Scored: 3:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Сухая" победа "Лестера" — 2.8 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Лестер" выиграет свой шестой матч кряду в Премьер-Лиге и повторит клубный рекорд, если сумеет обыграть "Эвертон" на "Кинг Пауэр". Трудно тут увидеть что-то другое, кроме очередной победы "лис", но я жду, что "синие" прибавят после мрачного выступления на "Гудисоне" против "Норвича". Я помню расставание "Эвертона" с Роберто Мартинесом в мае 2016 года — после того, как "ириски" проиграли 1:3 "Лестеру". Обратите внимание, что после этого матча "Эвертон" отправляется на "Энфилд" — то будет большая неделя для Марку Силвы. Команда Брендана Роджерса играет с такой страстью и скоростью в последнее время, что я не верю, что "Эвертон" сможет справиться с ними. Это будет еще один длинный день для "ирисок".



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Лестера" в первом тайме и матче — П1П1 — 2.5 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Лестер" играет невероятно хорошо в этом сезоне и демонстрирует хорошие результаты. Они выглядят командой, способной финишировать в топ-4. Они играют дома против "Эвертона", которому сложно будет получить позитивный результат тут и в дальнейшем — у "ирисок" тяжелый календарь и плохая игра.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 3:0



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА

Воскресенье, 1 декабря, 19:30



Оле Гуннар Сульшер не стал напрягать свою основу утомительным перелетом в Казахстан, что в целом верно. В плей-офф Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" выберется и с поражением от "Астаны", а вот в чемпионате нужно срочно исправлять положение, а усталость после вояжа в Казахстан, вместе с необходимостью играть в мороз на искусственном газоне, точно сказалась бы в матче с набравшей хорошую форму "Астон Виллой". Есть большие сомнения, что и свежий "Юнайтед" сможет справиться с "вилланами", но сейчас у основы МЮ хотя бы есть силы для противостояния с очень энергичной и колючей командой Дина Смита.



Ключевая статистика от Who Scored

- "Юнайтед" выиграл первый тайм и весь матч в шести последних домашних встречах с "Виллой";

- "дьяволы" выиграли 10 из 11 последних матчей во всех турнирах с "Астон Виллой";

- "вилланы" проиграли пять из шести последних выездных матчей.



Прогноз Who Scored: 3:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 3.5 голов — 2.65 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Комфортная победа "Астон Виллы" над "Ньюкаслом" в понедельник еще раз продемонстрировала, насколько сильно влияет на игру команды Дина Смита Джек Грилиш, вернувшийся после травмы. Но я все же жду, что "Манчестер Юнайтед" возьмет три очка в этом матче, который обещает быть интересным противостоянием.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Манчестер Юнайтед" и обе забьют — 3.05 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Я увидел достаточно в исполнении "Виллы", чтобы поверить: они не вылетят. Матчи "Манчестер Юнайтед" прогнозировать сложно — это как подбрасывание монетки. "Орел" — они будут выглядеть как хорошая команда, "решка" — как игроки, только что познакомившиеся друг с другом. На прошлой неделе у них было и то, и другое в матче с "Шеффилд Юнайтед", хотя они могли, как остаться ни с чем, так и получить три очка. Они все еще находятся на стадии становления игры.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 1:0



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru