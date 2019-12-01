Моуриньо чует, что у "Тоттенхэма" снова появились шансы попасть в топ-4

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо чувствует, что у его команды снова появляются шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Приняв "шпор" из рук Маурисио Почеттино на 14-м месте, Моуриньо одержал победы над "Вест Хэмом" и "Борнмутом", благодаря чему — а также благодаря осечкам конкурентов — поднялся на пятую строчку и теперь находится всего в шести очках от замыкающего топ-4 "Челси".



Моуриньо заранее предвкушает матч с "синими" через три недели и надеется, что к тому времени "Тоттенхэм" не сбавит обороты.



"Когда я только пришел, мы были в 12 очках от последнего места в зоне Лиги Чемпионов, и я сказал, что не хочу думать об этом. Я просто хотел играть матчи — мы даже были в восьми или девяти очках от зоны Лиги Европы".



"Я также говорил, что мы впадем в депрессию, если будем слишком много думать об этом, потому что мы хотим выступить в Европе в следующем году. Я сказал игрокам не впадать в депрессию, но двигаться матч за матчем, а там посмотрим, что произойдет".



"Теперь дистанция стала меньше, и мы вступаем в период со множеством матчей, поэтому у нас есть все шансы. Мы можем подвергнуть наших конкурентов давлению, а вдобавок мы играем против "Челси" в конце декабря".



"Если бы матч против них состоялся завтра, между нами была бы дистанция в шесть очков. Это была бы великолепная ситуация, но до матча с ними в конце декабря еще долго, и нам нужно остаться как можно ближе к ним. У нас много работы, и мы должны значительно прибавить", — цитирует Моуриньо Sky Sports.