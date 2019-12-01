"Арсенал" не будет спешить с заменой для Эмери

Директор "Арсенала" Джош Кроенке заявил, что его клуб не будет спешить с назначением нового главного тренера.

Уволив Унаи Эмери в минувшую пятницу, теперь "канониры" начинают кропотливый процесс определения правильного кандидата. На "Эмирейтс" сватают Микеля Артету, Массимилиано Аллегри, Брендана Роджерса, Карло Анчелотти и Нуну Эшпириту Санту.



Джош, приставленный присматривать за "Арсеналом" своим отцом Стэном, заранее обещает временно исполняющему обязанности главного тренера Фредди Юнгбергу, что у того будет время проявить себя, потому что начатый процесс не будет быстрым.



"Наш процесс поисков уже идет. За него внутри клуба отвечают Рауль Санллехи, Винай Венкатешам, Эду и Гусс Фахми. Я предвкушаю нашу совместную работу с ними в этом направлении".



"Нам очень повезло, что благодаря нашей вере во Фредди мы имеем возможность осуществить процесс тщательных поисков правильного кандидата. Это не так, что мы назначим первого попавшегося".



"Мой посыл к Фредди и игрокам заключается в том, чтобы они вернулись к базовыми вещами и, что еще важнее, снова получали бы удовольствие. Думаю, футболисты показывают свою лучшую игру, когда на их лицах улыбки и когда они выигрывают матчи. Для меня в этом состоит победная формула".



"Как и все наши фанаты в мире, мы были обеспокоены нашими последними результатами. Мы старались поддерживать Унаи и его штаб до тех пор, пока мы не решили, что пора сделать перестановку. Мы — я, Рауль, Винай и Эду — обдумывали это решение несколько недель", — сообщил Кроенке-младший официальному веб-сайту "Арсенала".