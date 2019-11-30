Моуриньо отметил преображение Алли
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил преображение полузащитника Деле Алли.
После прихода Моуриньо на тренерский мостик "шпор" Алли выглядит совсем другим игроком, в субботу вдохновив свою команду на победу 3:2 над "Борнмутом".
Деле отметился двумя голами и одной результативной передачей в двух матчах Премьер-Лиги при Жозе, и португальский тренер даже не видит необходимости хвалить англичанина.
"Мне даже не нужно говорить про Деле. Лучшая вещь для тренера — это когда тебе не нужно говорить про своего игрока, потому что о нем говорят все остальные".
"Каждый говорит о нем, и на то есть справедливые причины. Он очень хорошо играет, и я не могу просить его о большем. Он забивает голы, ассистирует и выполняет огромный объем работы", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
30.11.2019 23:00
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Последние комментарии:
Алли реально проснулся. Как новый трансфер.
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Жозе красавчик, выжмет все соки из этих игроков за пару лет, а затем уйдет в закат с чемоданом денег.
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ну слил тренера - теперь начал играть
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