Моуриньо отметил преображение Алли

Деле Алли и Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил преображение полузащитника Деле Алли.

После прихода Моуриньо на тренерский мостик "шпор" Алли выглядит совсем другим игроком, в субботу вдохновив свою команду на победу 3:2 над "Борнмутом".

Деле отметился двумя голами и одной результативной передачей в двух матчах Премьер-Лиги при Жозе, и португальский тренер даже не видит необходимости хвалить англичанина.

"Мне даже не нужно говорить про Деле. Лучшая вещь для тренера — это когда тебе не нужно говорить про своего игрока, потому что о нем говорят все остальные".

"Каждый говорит о нем, и на то есть справедливые причины. Он очень хорошо играет, и я не могу просить его о большем. Он забивает голы, ассистирует и выполняет огромный объем работы", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Алли, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 580

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ray-black 30.11.2019 23:40 # ray-black
    Алли реально проснулся. Как новый трансфер.

    (ответить)

  2. brown-ale 30.11.2019 23:12 # brown-ale
    Жозе красавчик, выжмет все соки из этих игроков за пару лет, а затем уйдет в закат с чемоданом денег.

    (ответить)

  3. recyjoed 30.11.2019 23:05 # recyjoed
    ну слил тренера - теперь начал играть

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: