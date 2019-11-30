Клопп: "Мы выпустили замерзшего голкипера"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп встал на защиту "замерзшего голкипера" Адриана после победы 2:1 над "Брайтоном".

В субботу "красные" набрали очередные три очка, но победа в матче на "Энфилде" не далась им легко. В концовке Алиссон получил красную карточку, из-за чего Клоппу пришлось срочно выпускать Адриана.



Едва встав на ворота, Адриан пропустил глупейший гол со штрафного, однако Клопп объясняет это тем, что испанский голкипер не успел достаточно размяться перед появлением на поле.



"Конечно, твоя жизнь усложняется, когда голкиперу показывают красную карточку, и ты вынужден производить замену".



"Мы выпустили замерзшего голкипера — практически так и было. Каждый, кто сидел на лавке, не был толком разогрет, и вы можете представить, что он чувствовал, срочно вступая в игру в тонкой футболке и перчатках, которые не согревают. А затем некоторые люди позволили случиться такому розыгрышу штрафного".



"Ты выглядишь немного глупо в такой момент, но остается принять это".



"Мы продолжили сражаться, особенно Адриан, который очень нам помог парой сейвов и снятых мячей после передач с флангов. Хотя своей замерзшей ногой он все равно не мог выбивать мяч так далеко, как ему хотелось".



"Это сделало игру немного интереснее, но в конце концов важно лишь то, что мы одержали победу. Этого мы и хотели, поэтому я очень доволен".



"Я очень, очень доволен, как парни старались. Я очень доволен и горжусь проявленным ими желанием. Красная карточка делает эту победу еще более особенной, если честно", — цитирует Клоппа Sky Sports.