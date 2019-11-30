Сборная Англии сыграет на Евро-2020 с Хорватией и Чехией

Сборная Англии В результате жеребьевки Евро-2020 сборная Англии оказалась в одной группе с Хорватией и Чехией.

Подопечные Гарета Саутгейта возьмут старт на первенстве Европы с матча против Хорватии 14 июня на "Уэмбли".

Помимо хорватов и чехов, в рамках Группы D англичане также сыграют с победителем плей-офф Пути C — это может быть Шотландия, Норвегия, Сербия или Израиль.

Если Англия выиграет свою группу, то в 1/8 финала сразится со второй командой Группы F, а если финиширует второй, то сразится со второй командой из Группы E.

Жеребьевка Евро-2020

Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс
Группа В: Бельгия, Дания, Финляндия, Россия
Группа С: Украина, Голландия, Австрия, победитель плей-офф D
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф C
Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф B
Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф A



Метки Евро-2020, жеребьевка, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2019 22:05

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  1. raka-eve 30.11.2019 22:21 # raka-eve
    Если Англия выиграет свою группу, то в 1/8 финала сразится со второй командой Группы F, а если финиширует второй, то сразится со второй командой из Группы E.

    это такой ебнутый регламент на финальную часть евро в этом году или Миша опять херни написал? если первое, то первое место в принципе нахер будет никому не нужно в группе, что уже адекватность организаторов ставит под сомнение

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  2. mane 30.11.2019 22:06 # mane
    Рональда покапока

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