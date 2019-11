Сборная Англии сыграет на Евро-2020 с Хорватией и Чехией

В результате жеребьевки Евро-2020 сборная Англии оказалась в одной группе с Хорватией и Чехией.

Подопечные Гарета Саутгейта возьмут старт на первенстве Европы с матча против Хорватии 14 июня на "Уэмбли".



Помимо хорватов и чехов, в рамках Группы D англичане также сыграют с победителем плей-офф Пути C — это может быть Шотландия, Норвегия, Сербия или Израиль.



Если Англия выиграет свою группу, то в 1/8 финала сразится со второй командой Группы F, а если финиширует второй, то сразится со второй командой из Группы E.



Жеребьевка Евро-2020



Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа В: Бельгия, Дания, Финляндия, Россия

Группа С: Украина, Голландия, Австрия, победитель плей-офф D

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф C

Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф B

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф A





