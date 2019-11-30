Сборная Англии сыграет на Евро-2020 с Хорватией и Чехией
В результате жеребьевки Евро-2020 сборная Англии оказалась в одной группе с Хорватией и Чехией.
Подопечные Гарета Саутгейта возьмут старт на первенстве Европы с матча против Хорватии 14 июня на "Уэмбли".
Помимо хорватов и чехов, в рамках Группы D англичане также сыграют с победителем плей-офф Пути C — это может быть Шотландия, Норвегия, Сербия или Израиль.
Если Англия выиграет свою группу, то в 1/8 финала сразится со второй командой Группы F, а если финиширует второй, то сразится со второй командой из Группы E.
Жеребьевка Евро-2020
Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс
Группа В: Бельгия, Дания, Финляндия, Россия
Группа С: Украина, Голландия, Австрия, победитель плей-офф D
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф C
Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф B
Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф A
The #EURO2020 groups have been drawn!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019
Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq
30.11.2019 22:05
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Если Англия выиграет свою группу, то в 1/8 финала сразится со второй командой Группы F, а если финиширует второй, то сразится со второй командой из Группы E.
это такой ебнутый регламент на финальную часть евро в этом году или Миша опять херни написал? если первое, то первое место в принципе нахер будет никому не нужно в группе, что уже адекватность организаторов ставит под сомнение
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Рональда покапока
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