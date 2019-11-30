Гвардиола отказался признать поражение в чемпионской гонке
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался признать поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
Пропустив на 87-й минуте от Джонджо Шелви, "горожане" были вынуждены довольствоваться ничьей 2:2 в выездном противостоянии с "Ньюкаслом".
Эта осечка подарила "Ливерпулю" возможность оторваться от "Сити" уже на 11 очков, чем "красные" и воспользовались позже в субботу, однако Гвардиола не готов выбросить белый флаг.
"Если отставание вырастет до 11 очков, будет ли это слишком много? Сейчас не время говорить об этом. Впереди у нас очередной соперник, поэтому мы должны стараться выигрывать матчи, а там станет видно".
"Вчера на пресс-конференции я сказал, что думать о победе в Премьер-Лиге или о том, сколько очков нам нужно набрать, — это плохая идея".
"Мы должны выигрывать матчи один за другим, а когда ты этого не делаешь, твоя задача усложняется", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
30.11.2019 21:00
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Последние комментарии:
Джонджо Шелви наш человек!
Его фото должно было быть тут.
Он тоже лысый.
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ЦАРЬ!!!
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Молодец, не теряет надежду
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КОРОЛЬ!!!
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лестер намного серьезнее выглядит как преследователь
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КОРОЛЕВА!!!
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раньше его заявления были острее, сейчас уже просто зашел из-за его злой морды на фотке
еще пара таких матчей и в новостях про сити будет ноль комментариев
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Своими очередными заявлениями про ливерпуль перед матчем с каслом хотел оказать давление на лидера, а в итоге только перегрузил свою команду
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король сосет
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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