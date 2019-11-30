Гвардиола отказался признать поражение в чемпионской гонке

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался признать поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Пропустив на 87-й минуте от Джонджо Шелви, "горожане" были вынуждены довольствоваться ничьей 2:2 в выездном противостоянии с "Ньюкаслом".

Эта осечка подарила "Ливерпулю" возможность оторваться от "Сити" уже на 11 очков, чем "красные" и воспользовались позже в субботу, однако Гвардиола не готов выбросить белый флаг.

"Если отставание вырастет до 11 очков, будет ли это слишком много? Сейчас не время говорить об этом. Впереди у нас очередной соперник, поэтому мы должны стараться выигрывать матчи, а там станет видно".

"Вчера на пресс-конференции я сказал, что думать о победе в Премьер-Лиге или о том, сколько очков нам нужно набрать, — это плохая идея".

"Мы должны выигрывать матчи один за другим, а когда ты этого не делаешь, твоя задача усложняется", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1312

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 30.11.2019 22:07 # scouser2005
    Джонджо Шелви наш человек!
    Его фото должно было быть тут.
    Он тоже лысый.

    (ответить)

  2. mc-od 30.11.2019 21:47 # mc-od
    ЦАРЬ!!!

    (ответить)

  3. naby-keita 30.11.2019 21:41 # naby-keita
    Молодец, не теряет надежду

    (ответить)

  4. tyhonovecky 30.11.2019 21:28 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  5. tursa 30.11.2019 21:28 # tursa
    лестер намного серьезнее выглядит как преследователь

    (ответить)

  6. electric 30.11.2019 21:28 # electric
    КОРОЛЕВА!!!

    (ответить)

  7. superperez101 30.11.2019 21:21 # superperez101
    раньше его заявления были острее, сейчас уже просто зашел из-за его злой морды на фотке
    еще пара таких матчей и в новостях про сити будет ноль комментариев

    (ответить)

  8. liverfun 30.11.2019 21:19 # liverfun
    Своими очередными заявлениями про ливерпуль перед матчем с каслом хотел оказать давление на лидера, а в итоге только перегрузил свою команду

    (ответить)

  9. ezh28 30.11.2019 21:16 # ezh28
    король сосет

    (ответить)

  10. klementino 30.11.2019 21:06 # klementino
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  11. griezmann 30.11.2019 21:01 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: