Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался признать поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Пропустив на 87-й минуте от Джонджо Шелви, "горожане" были вынуждены довольствоваться ничьей 2:2 в выездном противостоянии с "Ньюкаслом".



Эта осечка подарила "Ливерпулю" возможность оторваться от "Сити" уже на 11 очков, чем "красные" и воспользовались позже в субботу, однако Гвардиола не готов выбросить белый флаг.



"Если отставание вырастет до 11 очков, будет ли это слишком много? Сейчас не время говорить об этом. Впереди у нас очередной соперник, поэтому мы должны стараться выигрывать матчи, а там станет видно".



"Вчера на пресс-конференции я сказал, что думать о победе в Премьер-Лиге или о том, сколько очков нам нужно набрать, — это плохая идея".



"Мы должны выигрывать матчи один за другим, а когда ты этого не делаешь, твоя задача усложняется", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.