Дубль Алли помог "Тоттенхэму" одержать третью победу подряд

"Тоттенхэм" одержал свою третью победу подряд под руководством Жозе Моуриньо, на сей раз одолев "Борнмут" — 3:2.

Относительно победы 4:2 над "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов посреди недели в старте у "шпор" произошло три изменения. Свой шанс получили Ян Вертонген, Танги Ндомбеле и Мусса Сиссоко.



Наставник "вишенок" Эдди Хау вернул в команду Джека Стейси, Джефферсона Лерму, Арно Груневелда и Доминика Соланке.



В начале матча утомленные Лигой Чемпионов "шпоры" смотрелись не так свежо, как их соперник, однако "Борнмут" никаких дивидендов из этого не выжал.



"Тоттенхэму" хватило одного удара в створ, чтобы открыть счет. На 21-й минуте Тоби Алдервейрелд выполнил заброс со своей половины поля по центру, а Сон Хен Мин в касание отдал передачу под удар Деле Алли — 1:0.



Хозяева пришли в себя, а спустя еще несколько минут Давинсон Санчес из центра штрафной расстрелял чужие ворота, однако система VAR зафиксировала касание руки мгновением ранее и гол отменила.



"Шпоры" явно выглядели более мастеровитой командой, и на 50-й минуте это нашло отражение в виде второго гола. Алдервейрелд вновь выполнил длинную передачу со своей половины поля, а Алли просочился меж двух защитников и подсек мяч перед голкипером — 2:0.



На 69-й минуте счет стал крупным. Сон навесил с левого края штрафной к дальней штанге, где Сиссоко пробил в прыжке по летящему мячу — 3:0.



Спустя четыре минуты вышедший у "Борнмута" Харри Уилсон размочил счет, безупречно реализовав штрафной — 3:1.



На исходе компенсированного времени Уилсон отыграл еще один гол, пробив из центра штрафной в касание после передачи партнера — 3:2. У "вишенок" уже не осталось времени, чтобы уйти от поражения.



В начале матча "Борнмут" выглядел свежее, нежели игравший посреди недели "Тоттенхэм", однако после первого гола "шпоры" уже контролировали игру и одержали абсолютно заслуженную победу, пускай и снова пропустили.



"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче