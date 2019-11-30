Дубль Алли помог "Тоттенхэму" одержать третью победу подряд
"Тоттенхэм" одержал свою третью победу подряд под руководством Жозе Моуриньо, на сей раз одолев "Борнмут" — 3:2.
Относительно победы 4:2 над "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов посреди недели в старте у "шпор" произошло три изменения. Свой шанс получили Ян Вертонген, Танги Ндомбеле и Мусса Сиссоко.
Наставник "вишенок" Эдди Хау вернул в команду Джека Стейси, Джефферсона Лерму, Арно Груневелда и Доминика Соланке.
В начале матча утомленные Лигой Чемпионов "шпоры" смотрелись не так свежо, как их соперник, однако "Борнмут" никаких дивидендов из этого не выжал.
"Тоттенхэму" хватило одного удара в створ, чтобы открыть счет. На 21-й минуте Тоби Алдервейрелд выполнил заброс со своей половины поля по центру, а Сон Хен Мин в касание отдал передачу под удар Деле Алли — 1:0.
Хозяева пришли в себя, а спустя еще несколько минут Давинсон Санчес из центра штрафной расстрелял чужие ворота, однако система VAR зафиксировала касание руки мгновением ранее и гол отменила.
"Шпоры" явно выглядели более мастеровитой командой, и на 50-й минуте это нашло отражение в виде второго гола. Алдервейрелд вновь выполнил длинную передачу со своей половины поля, а Алли просочился меж двух защитников и подсек мяч перед голкипером — 2:0.
На 69-й минуте счет стал крупным. Сон навесил с левого края штрафной к дальней штанге, где Сиссоко пробил в прыжке по летящему мячу — 3:0.
Спустя четыре минуты вышедший у "Борнмута" Харри Уилсон размочил счет, безупречно реализовав штрафной — 3:1.
На исходе компенсированного времени Уилсон отыграл еще один гол, пробив из центра штрафной в касание после передачи партнера — 3:2. У "вишенок" уже не осталось времени, чтобы уйти от поражения.
В начале матча "Борнмут" выглядел свежее, нежели игравший посреди недели "Тоттенхэм", однако после первого гола "шпоры" уже контролировали игру и одержали абсолютно заслуженную победу, пускай и снова пропустили.
"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче
30.11.2019 20:10
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На кураже пока идут. Но скоро будет типикал хосе бус
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Петухи пропускают дважды при сухом преимуществе. Это... факт. Что с этим делает Жозе? А ничего. Петухи как шли так и идут вниз.
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моур гений
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