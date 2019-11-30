"Челси" проиграл дома "Вест Хэму"
"Челси" прервал свою серию из шести побед подряд в Премьер-Лиге, проиграв дома "Вест Хэму" со счетом 0:1.
Впервые с 18 августа в старте у "синих" вышел Оливье Жиру, заменив травмированного Тэмми Абрахэма. Фикайо Томори и Эмерсон Палмери вернулись в линию обороны, Мейсон Маунт вышел вместо Нголо Канте в полузащите.
Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини все-таки решился убрать критикуемого Роберто и снарядил защищать ворота 32-летнего Дэвида Мартина. Фабиан Бальбуэна, Пабло Форнальс и Мичейл Антонио также получили свой шанс.
В первом тайме "Челси" имел ощутимый перевес — как по игре, так и по количеству ударов. Однако качество атак хозяев оставляло желать лучшего, а самый опасный момент создали гости — головой бил Антонио, но Кепа Аррисабалага выручил свою команду.
А вот второй тайм начался с того, что Аарон Крессуэлл ворвался в штрафную "синих" по левому краю, убрал на ложном замахе Риса Джейма и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.
Хозяева пошли отыгрываться, но лишь потеряли концентрацию в обороне и на 68-й минуте пропустили еще раз. Роберт Снодграсс навесил к дальней штанге, где Мичейл сперва направил мяч в штангу, но тут же грудью помог снаряду оказаться в сетке. К счастью для "Челси", вмешалась система VAR и отменила этот гол.
"Синие" остались в игре, продолжив прикладывать усилия до финального свистка, однако "Вест Хэм" выстоял.
"Вест Хэм" одержал чрезвычайно важную победу, облегчив давление на Мануэля Пеллегрини. "Челси" же явно не хватало свежести после утомительного выезда к "Валенсии" посреди недели.
"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче
30.11.2019 20:05
Просмотров: 1157
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чолси проиграли всем топам, а теперь сосут и в дерби
(ответить)
В Лондоне кстати тенденция тренеров менять!
Ехехехе
(ответить)
сутулый на верном пути отлететь после НГ
(ответить)
опускают сутулого с небес на землю.
начало.
(ответить)
"Челси" прервал свою серию из шести побед подряд в Премьер-Лиге, проиграв дома "Вест Хэму" со счетом 0:1
Источник: http://fapl.ru/posts/75038/?c=1
МС по ходу не в счет.
(ответить)
Класика))
(ответить)
если долго смотреть под шконарь, можно увидеть петушню щолсе88. Где ты еблан???
(ответить)
Ну норм, дед жопу свою спасает.
(ответить)
просто шестьнольси, бле сам ору с этого названия иногда
(ответить)
Я бы сказал не проиграли, а были обоссаны.
P.S
Джеймс даже залупы трента не стоит.
(ответить)
рентбои в дерби заглотили писос. чё с ебалами тупые пенсы?
(ответить)
команда в кризисе, поэтому даже место в ЛЕ будет успехом
(ответить)
Членче88 к ноге
(ответить)
А какую серию тогда прервал Челси в прошлом матче с МС?
(ответить)
так серия же была прервана еще в прошлом туре?
нежданчик если честно (я про сегодняшний результат)
(ответить)
Ухахахах ебать лохи)) почти победили как всегда)) ПОЧТИЛСИИИ
(ответить)
Норм оподливились. После вали мёртвые.
+6 от шпор, дратути.
Моур, ю а велком.
(ответить)
В гонке!
(ответить)
Шо с ебалом, пенсы?
Будет збс, если Моуриньо сместит 4елси с насеста, Ттх не дремлет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий