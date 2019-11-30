"Челси" проиграл дома "Вест Хэму"

"Челси" прервал свою серию из шести побед подряд в Премьер-Лиге, проиграв дома "Вест Хэму" со счетом 0:1.

Впервые с 18 августа в старте у "синих" вышел Оливье Жиру, заменив травмированного Тэмми Абрахэма. Фикайо Томори и Эмерсон Палмери вернулись в линию обороны, Мейсон Маунт вышел вместо Нголо Канте в полузащите.



Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини все-таки решился убрать критикуемого Роберто и снарядил защищать ворота 32-летнего Дэвида Мартина. Фабиан Бальбуэна, Пабло Форнальс и Мичейл Антонио также получили свой шанс.



В первом тайме "Челси" имел ощутимый перевес — как по игре, так и по количеству ударов. Однако качество атак хозяев оставляло желать лучшего, а самый опасный момент создали гости — головой бил Антонио, но Кепа Аррисабалага выручил свою команду.



А вот второй тайм начался с того, что Аарон Крессуэлл ворвался в штрафную "синих" по левому краю, убрал на ложном замахе Риса Джейма и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.



Хозяева пошли отыгрываться, но лишь потеряли концентрацию в обороне и на 68-й минуте пропустили еще раз. Роберт Снодграсс навесил к дальней штанге, где Мичейл сперва направил мяч в штангу, но тут же грудью помог снаряду оказаться в сетке. К счастью для "Челси", вмешалась система VAR и отменила этот гол.



"Синие" остались в игре, продолжив прикладывать усилия до финального свистка, однако "Вест Хэм" выстоял.



"Вест Хэм" одержал чрезвычайно важную победу, облегчив давление на Мануэля Пеллегрини. "Челси" же явно не хватало свежести после утомительного выезда к "Валенсии" посреди недели.



"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче