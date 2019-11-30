"Челси" проиграл дома "Вест Хэму"

Аарон Крессуэлл "Челси" прервал свою серию из шести побед подряд в Премьер-Лиге, проиграв дома "Вест Хэму" со счетом 0:1.

Впервые с 18 августа в старте у "синих" вышел Оливье Жиру, заменив травмированного Тэмми Абрахэма. Фикайо Томори и Эмерсон Палмери вернулись в линию обороны, Мейсон Маунт вышел вместо Нголо Канте в полузащите.

Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини все-таки решился убрать критикуемого Роберто и снарядил защищать ворота 32-летнего Дэвида Мартина. Фабиан Бальбуэна, Пабло Форнальс и Мичейл Антонио также получили свой шанс.

В первом тайме "Челси" имел ощутимый перевес — как по игре, так и по количеству ударов. Однако качество атак хозяев оставляло желать лучшего, а самый опасный момент создали гости — головой бил Антонио, но Кепа Аррисабалага выручил свою команду.

А вот второй тайм начался с того, что Аарон Крессуэлл ворвался в штрафную "синих" по левому краю, убрал на ложном замахе Риса Джейма и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.

Хозяева пошли отыгрываться, но лишь потеряли концентрацию в обороне и на 68-й минуте пропустили еще раз. Роберт Снодграсс навесил к дальней штанге, где Мичейл сперва направил мяч в штангу, но тут же грудью помог снаряду оказаться в сетке. К счастью для "Челси", вмешалась система VAR и отменила этот гол.

"Синие" остались в игре, продолжив прикладывать усилия до финального свистка, однако "Вест Хэм" выстоял.

"Вест Хэм" одержал чрезвычайно важную победу, облегчив давление на Мануэля Пеллегрини. "Челси" же явно не хватало свежести после утомительного выезда к "Валенсии" посреди недели.

"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2019 20:05

Количество просмотров Просмотров: 1157

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 30.11.2019 20:37 # naby-keita
    Чолси проиграли всем топам, а теперь сосут и в дерби

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  2. weorlfc 30.11.2019 20:36 # weorlfc
    В Лондоне кстати тенденция тренеров менять!
    Ехехехе

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  3. blackdreamer 30.11.2019 20:34 # blackdreamer
    сутулый на верном пути отлететь после НГ

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  4. manutd-20champ 30.11.2019 20:34 # manutd-20champ
    опускают сутулого с небес на землю.
    начало.

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  5. girasimus 30.11.2019 20:29 # girasimus
    "Челси" прервал свою серию из шести побед подряд в Премьер-Лиге, проиграв дома "Вест Хэму" со счетом 0:1

    Источник: http://fapl.ru/posts/75038/?c=1

    МС по ходу не в счет.

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  6. iskander8sg 30.11.2019 20:29 # iskander8sg
    Класика))

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  7. acceptodessa 30.11.2019 20:24 # acceptodessa
    если долго смотреть под шконарь, можно увидеть петушню щолсе88. Где ты еблан???

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  8. lahmatyj 30.11.2019 20:14 # lahmatyj
    Ну норм, дед жопу свою спасает.

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  9. yamateh 30.11.2019 20:11 # yamateh
    просто шестьнольси, бле сам ору с этого названия иногда

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  10. mikkiynwa 30.11.2019 20:11 # mikkiynwa
    Я бы сказал не проиграли, а были обоссаны.

    P.S
    Джеймс даже залупы трента не стоит.

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  11. frisby 30.11.2019 20:10 # frisby
    рентбои в дерби заглотили писос. чё с ебалами тупые пенсы?

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  12. kos9k 30.11.2019 20:10 # kos9k
    команда в кризисе, поэтому даже место в ЛЕ будет успехом

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  13. wilegend 30.11.2019 20:09 # wilegend
    Членче88 к ноге

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  14. nir-vana 30.11.2019 20:08 # nir-vana
    А какую серию тогда прервал Челси в прошлом матче с МС?

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  15. wolfsmensch 30.11.2019 20:08 # wolfsmensch
    так серия же была прервана еще в прошлом туре?
    нежданчик если честно (я про сегодняшний результат)

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  16. hammersmith 30.11.2019 20:08 # hammersmith
    Ухахахах ебать лохи)) почти победили как всегда)) ПОЧТИЛСИИИ

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  17. thegodfather 30.11.2019 20:08 # thegodfather
    Норм оподливились. После вали мёртвые.
    +6 от шпор, дратути.
    Моур, ю а велком.

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  18. skychnie-oboi 30.11.2019 20:07 # skychnie-oboi
    В гонке!

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  19. mr-s1n1st3r 30.11.2019 20:07 # mr-s1n1st3r
    Шо с ебалом, пенсы?
    Будет збс, если Моуриньо сместит 4елси с насеста, Ттх не дремлет.

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