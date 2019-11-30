"Ливерпуль" вдесятером выстрадал победу против "Брайтона"

Несмотря на чрезвычайно нервную концовку из-за удаления Алиссона, "Ливерпуль" смог удержать победу в домашнем противостоянии с "Брайтоном" — 2:1.

Ничья 1:1 с "Наполи" посреди недели заставила главного тренера "красных" Юргена Клоппа освежить основу своей команды с помощью Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена, которые заменили Джо Гомеса, Джеймса Милнера и Фабиньо.



В старте у "чаек" можно было наблюдать Ива Биссума, Льюиса Данка, Паскаля Гросса и Аарона Коннолли, которые появились вместо Шейна Даффи, Солли Марча, Леонардо Троссарда и Нила Мопе.



"Брайтон" сразу же ушел в глухую оборону, но долго не продержался. Если на 16-й минуте Мэту Райану удалось отразить удар Роберто Фирмино по центру, то спустя две минуты голкипер гостей оказался бессилен помешать Виргилу Ван Дейку, который, зависнув в воздухе, пробил головой после подачи Александер-Арнольд со штрафного — 1:0.



На 24-й минуте связка Александер-Арнольда и Ван Дейка сработала еще раз. Трент подал угловой, а Виргил неотразимо пробил головой — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "Ливерпуль" ослабил хватку, но умеренно — кроме уверенного контроля мяча "чайкам" похвастать было нечем. Алиссону не приходилось напрягаться.



У гостей мало что получалось, но в старании им отказать было нельзя. Во втором тайме "Брайтон" достойно выдерживал давление "красных" и пытался огрызаться.



На 76-й минуте Алиссон ошибся на выходе за пределы своей штрафной и так сильно не хотел пропускать, что сыграл рукой. Бразилец предотвратил гол, но получил красную карточку.



Спустя еще три минуты вставший в ворота хозяев Адриан прозевал удар Льюиса Данка со штрафного — 2:1.



Оставшись вдесятером "Ливерпуль" занервничал и был вынужден играть практически на отбой. "Брайтону" удалось запугать победителей Лиги Чемпионов, однако поражения не избежал.



"Ливерпуль" устроил себе чрезвычайно нервную концовку и снова не смог сохранить свои ворота на замке, однако победа есть победа. Отрыв "красных" от "Манчестер Сити" возрос до 11 очков.



"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче