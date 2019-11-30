"Ливерпуль" вдесятером выстрадал победу против "Брайтона"

Виргил Ван Дейк Несмотря на чрезвычайно нервную концовку из-за удаления Алиссона, "Ливерпуль" смог удержать победу в домашнем противостоянии с "Брайтоном" — 2:1.

Ничья 1:1 с "Наполи" посреди недели заставила главного тренера "красных" Юргена Клоппа освежить основу своей команды с помощью Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена, которые заменили Джо Гомеса, Джеймса Милнера и Фабиньо.

В старте у "чаек" можно было наблюдать Ива Биссума, Льюиса Данка, Паскаля Гросса и Аарона Коннолли, которые появились вместо Шейна Даффи, Солли Марча, Леонардо Троссарда и Нила Мопе.

"Брайтон" сразу же ушел в глухую оборону, но долго не продержался. Если на 16-й минуте Мэту Райану удалось отразить удар Роберто Фирмино по центру, то спустя две минуты голкипер гостей оказался бессилен помешать Виргилу Ван Дейку, который, зависнув в воздухе, пробил головой после подачи Александер-Арнольд со штрафного — 1:0.

На 24-й минуте связка Александер-Арнольда и Ван Дейка сработала еще раз. Трент подал угловой, а Виргил неотразимо пробил головой — 2:0.

Поведя с комфортным счетом, "Ливерпуль" ослабил хватку, но умеренно — кроме уверенного контроля мяча "чайкам" похвастать было нечем. Алиссону не приходилось напрягаться.

У гостей мало что получалось, но в старании им отказать было нельзя. Во втором тайме "Брайтон" достойно выдерживал давление "красных" и пытался огрызаться.

На 76-й минуте Алиссон ошибся на выходе за пределы своей штрафной и так сильно не хотел пропускать, что сыграл рукой. Бразилец предотвратил гол, но получил красную карточку.

Спустя еще три минуты вставший в ворота хозяев Адриан прозевал удар Льюиса Данка со штрафного — 2:1.

Оставшись вдесятером "Ливерпуль" занервничал и был вынужден играть практически на отбой. "Брайтону" удалось запугать победителей Лиги Чемпионов, однако поражения не избежал.

"Ливерпуль" устроил себе чрезвычайно нервную концовку и снова не смог сохранить свои ворота на замке, однако победа есть победа. Отрыв "красных" от "Манчестер Сити" возрос до 11 очков.

"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2019 19:55

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 30.11.2019 20:42 # wengerrrro
    е6ать аткинсон конч)

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  2. mane 30.11.2019 20:42 # mane
    Пепе 1 гол
    Лингаард 0 голов
    ВВД 3 гола

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  3. shymkentski 30.11.2019 20:35 # shymkentski
    Ну ещё судье есть вопросы, при явной руке не поставил пенальти

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  4. shymkentski 30.11.2019 20:33 # shymkentski
    нехватало Абрахама, теперь стало понятно его вклад в командные действия, он в каждом матче хорошо открывается и умеет создавать пространство для других, что Жиру и Педро были совсем нулевыми, у Маунта отсутствует какой либо креатив, он играя на позиции 10 ки должен раздавать и связывать игру, но он середняк уровня Оскара, Вест Хэм ничем толковом не отличился, тот же Ньюкасл смотрелись бодро, защита по сути была нормальной, если 1 гол пропускаем то должны забивать 3, а из атаки единственный кто создавал шансы был Джеймс с Пулишичем, после бана нужны новые игроки, особенно если уйдут Жиру, Батш, Педро, Виллиан

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  5. naby-keita 30.11.2019 20:32 # naby-keita
    Это всего лишь матч после группового этапа ЛЧ. Представьте, что будет твориться когда начнется плей-офф стадия. Насчет Ливерпуя уверен, насчет других есть сомнения

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  6. mane 30.11.2019 20:32 # mane
    Клоппу памятник если наберет более 90 очков опять. Уникальный специалист

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  7. naby-keita 30.11.2019 20:30 # naby-keita
    Ставьте хаты на Ван Дейка, пока кэф высокий, голубцы

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  8. mane 30.11.2019 20:30 # mane
    Карма есть. Просто кармический день для всех. Безмозг чо по скулам?

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  9. naby-keita 30.11.2019 20:29 # naby-keita
    Пойду куплю Алли на ыы

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  10. dom1no 30.11.2019 20:29 # dom1no
    Я просто в ахyе с Аткинсона, ну что ты за далбаёб такой!? ты даешь КК (по ней разговоров нет вообще) назначаешь штрафной, происходит замена - вратарь встает в раму ставит стенку и пока он вышел вообще из створа ворот даёшь свисток, конч ебaный -если стандартное положение по свистку убедись что игроки готовы её продолжить.

    Хохло пенсы хyесосы заглотнули смачно.

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  11. mr-s1n1st3r 30.11.2019 20:28 # mr-s1n1st3r
    Кто-то в луже видит грязь, а кто-то отражение звёзд. (с)
    Пенсы, посмотрите на это с другой стороны, всего 14 очков до 1 места.
    Алга, Челси!

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  12. naby-keita 30.11.2019 20:28 # naby-keita
    Да хватит гнать на судью. Этот удар Тузарда парашютом все равно бы залетел

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  13. dexter 30.11.2019 20:26 # dexter
    Е6аный взяткинсон... сука он нас всех переживет по ходу. Седому вы6лядку уже за сотню, а этого хейтера упорно ставят на Ливерпуль. Седой пидp как обычно решил напакостить и свистнуть, когда вратарь стоял у штанги... Просто тупорылый пенс.

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  14. thegodfather 30.11.2019 20:24 # thegodfather
    зеропуки на 1ом
    а горят от великих пенсов, которые на 4ом
    напоминаю ебаным зеропукам в очередной раз
    Пеликак так и останется пеликаном, как бы высоко он не взлетел
    Львы там и остануться львами, сколько бы на них не было ран!

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  15. ssa 30.11.2019 20:20 # ssa
    Кстати, кто смотрел пенсопитеков, по делу они проиграли

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  16. staryi-eblan 30.11.2019 20:19 # staryi-eblan
    Портовня полыхает от Пенсов.

    Вот это да

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  17. chelsea88 30.11.2019 20:18 # chelsea88
    Топари блеать!
    С победой.

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  18. fanstevengerrard 30.11.2019 20:17 # fanstevengerrard
    Взяткинсон конечно красава, тупо перевернул игру.

    И да, что там у пенсохуесосов с амбициями чемпионов по этому сезону?

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  19. scouser2005 30.11.2019 20:16 # scouser2005
    Ну пусть скажет теперь хоть одна собака, что Ван Дейк не заслужид Золото

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  20. slash-lfc 30.11.2019 20:16 # slash-lfc
    Теперь нужно обоссать злое6учий Эвертон. Терпилы сосут всем, но с ЛФК как обычно будут биться словно в последний раз.

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