"Ливерпуль" вдесятером выстрадал победу против "Брайтона"
Несмотря на чрезвычайно нервную концовку из-за удаления Алиссона, "Ливерпуль" смог удержать победу в домашнем противостоянии с "Брайтоном" — 2:1.
Ничья 1:1 с "Наполи" посреди недели заставила главного тренера "красных" Юргена Клоппа освежить основу своей команды с помощью Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена, которые заменили Джо Гомеса, Джеймса Милнера и Фабиньо.
В старте у "чаек" можно было наблюдать Ива Биссума, Льюиса Данка, Паскаля Гросса и Аарона Коннолли, которые появились вместо Шейна Даффи, Солли Марча, Леонардо Троссарда и Нила Мопе.
"Брайтон" сразу же ушел в глухую оборону, но долго не продержался. Если на 16-й минуте Мэту Райану удалось отразить удар Роберто Фирмино по центру, то спустя две минуты голкипер гостей оказался бессилен помешать Виргилу Ван Дейку, который, зависнув в воздухе, пробил головой после подачи Александер-Арнольд со штрафного — 1:0.
На 24-й минуте связка Александер-Арнольда и Ван Дейка сработала еще раз. Трент подал угловой, а Виргил неотразимо пробил головой — 2:0.
Поведя с комфортным счетом, "Ливерпуль" ослабил хватку, но умеренно — кроме уверенного контроля мяча "чайкам" похвастать было нечем. Алиссону не приходилось напрягаться.
У гостей мало что получалось, но в старании им отказать было нельзя. Во втором тайме "Брайтон" достойно выдерживал давление "красных" и пытался огрызаться.
На 76-й минуте Алиссон ошибся на выходе за пределы своей штрафной и так сильно не хотел пропускать, что сыграл рукой. Бразилец предотвратил гол, но получил красную карточку.
Спустя еще три минуты вставший в ворота хозяев Адриан прозевал удар Льюиса Данка со штрафного — 2:1.
Оставшись вдесятером "Ливерпуль" занервничал и был вынужден играть практически на отбой. "Брайтону" удалось запугать победителей Лиги Чемпионов, однако поражения не избежал.
"Ливерпуль" устроил себе чрезвычайно нервную концовку и снова не смог сохранить свои ворота на замке, однако победа есть победа. Отрыв "красных" от "Манчестер Сити" возрос до 11 очков.
"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче
30.11.2019 19:55
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Последние комментарии:
е6ать аткинсон конч)
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Пепе 1 гол
Лингаард 0 голов
ВВД 3 гола
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Ну ещё судье есть вопросы, при явной руке не поставил пенальти
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нехватало Абрахама, теперь стало понятно его вклад в командные действия, он в каждом матче хорошо открывается и умеет создавать пространство для других, что Жиру и Педро были совсем нулевыми, у Маунта отсутствует какой либо креатив, он играя на позиции 10 ки должен раздавать и связывать игру, но он середняк уровня Оскара, Вест Хэм ничем толковом не отличился, тот же Ньюкасл смотрелись бодро, защита по сути была нормальной, если 1 гол пропускаем то должны забивать 3, а из атаки единственный кто создавал шансы был Джеймс с Пулишичем, после бана нужны новые игроки, особенно если уйдут Жиру, Батш, Педро, Виллиан
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Это всего лишь матч после группового этапа ЛЧ. Представьте, что будет твориться когда начнется плей-офф стадия. Насчет Ливерпуя уверен, насчет других есть сомнения
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Клоппу памятник если наберет более 90 очков опять. Уникальный специалист
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Ставьте хаты на Ван Дейка, пока кэф высокий, голубцы
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Карма есть. Просто кармический день для всех. Безмозг чо по скулам?
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Пойду куплю Алли на ыы
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Я просто в ахyе с Аткинсона, ну что ты за далбаёб такой!? ты даешь КК (по ней разговоров нет вообще) назначаешь штрафной, происходит замена - вратарь встает в раму ставит стенку и пока он вышел вообще из створа ворот даёшь свисток, конч ебaный -если стандартное положение по свистку убедись что игроки готовы её продолжить.
Хохло пенсы хyесосы заглотнули смачно.
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Кто-то в луже видит грязь, а кто-то отражение звёзд. (с)
Пенсы, посмотрите на это с другой стороны, всего 14 очков до 1 места.
Алга, Челси!
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Да хватит гнать на судью. Этот удар Тузарда парашютом все равно бы залетел
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Е6аный взяткинсон... сука он нас всех переживет по ходу. Седому вы6лядку уже за сотню, а этого хейтера упорно ставят на Ливерпуль. Седой пидp как обычно решил напакостить и свистнуть, когда вратарь стоял у штанги... Просто тупорылый пенс.
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зеропуки на 1ом
а горят от великих пенсов, которые на 4ом
напоминаю ебаным зеропукам в очередной раз
Пеликак так и останется пеликаном, как бы высоко он не взлетел
Львы там и остануться львами, сколько бы на них не было ран!
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Кстати, кто смотрел пенсопитеков, по делу они проиграли
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Портовня полыхает от Пенсов.
Вот это да
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Топари блеать!
С победой.
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Взяткинсон конечно красава, тупо перевернул игру.
И да, что там у пенсохуесосов с амбициями чемпионов по этому сезону?
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Ну пусть скажет теперь хоть одна собака, что Ван Дейк не заслужид Золото
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Теперь нужно обоссать злое6учий Эвертон. Терпилы сосут всем, но с ЛФК как обычно будут биться словно в последний раз.
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