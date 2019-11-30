Киоун: "Арсенал" приобрел проблему у "Челси" в лице Луиса"

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун считает, что в лице защитника Давида Луиса "канониры" приобрели проблему у "Челси" минувшим летом.

Расставшись с Лораном Косьелни перед самым стартом сезона, Унаи Эмери сделал ставку в обороне на опытного Луиса, однако "Арсенал" не стал лучше защищаться благодаря Давиду.



В результате Эмери был уволен с поста главного тренера, а управление первой командой на себя принял Фредди Юнгберг, которому Киоун советует поскорее избавиться от 32-летнего бразильца.



"Если бы я имел отношение к тренерскому штабу "Арсенала" сейчас, я бы не использовал Давида Луиса в матчах".



"Это очень сложный вопрос с медицинской точки зрения, но я не думаю, что ты можешь уйти с поля из-за ушиба ребер в матче, от которого зависит судьба твоего тренера".



"Он так глубоко опускается, что убивает всю команду. Он не является защитником от природы, тогда как "Арсенал" купил его именно для того, чтобы наладить свою оборону".



"В лице Давида Луиса "Арсенал" приобрел у "Челси" проблему. Это стало началом конца для Эмери летом, потому что он не решил проблем, оставшихся после Арсена Венгера. Они по-прежнему недостаточно надежны", — сообщил Киоун talkSPORT.