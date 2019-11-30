Юнгберг: "Не собираюсь делать ничего радикального"

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг заявил, что не планирует радикальных изменений и в первую очередь просто хочет вернуть хорошую атмосферу в клуб.

Юнгберг принял управление первой командой накануне, когда "канониры" уволили Унаи Эмери, ассистентом которого он трудился с минувшего лета. Несмотря на отсутствие самостоятельного тренерского опыта, Фредди понимает, чего он хочет.



"Я не собираюсь делать ничего радикального. Я не думаю, что это было бы лучше всего. Я не собираюсь просто взять и все разломать. Но у меня есть довольно четкое представление насчет того, чего я хочу попробовать сделать".



"Я здесь для того, чтобы максимально помочь клубу и постараться создать хорошую атмосферу вокруг клуба совместно с болельщиками. На этом я и сосредоточен, а там будет видно", — цитирует Юнгберга BBC.