Шелви лишил "Сити" победы над "Ньюкаслом"

Джонджо Шелви Гол бывшего полузащитника "Ливерпуля" Джонджо Шелви оставил "Манчестер Сити" без победы в гостевом матче с "Ньюкаслом" — 2:2.

Относительно поражения 2:0 от "Астон Виллы" в стартовый состав "сорок" вернулся Хвьер Манкильо, заменив травмированного Деандре Йедлина.

У "горожан" произошло пять перестановок относительно встречи с "Шахтером" в Лиге Чемпионов посреди недели. Вернулись в команду Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Бенжамен Менди, Давид Сильва и Рияд Махрез.

Гости сразу же забрали мяч под свой контроль, немедленно бросаясь в прессинг при потере. "Ньюкасл" отсиживался в обороне, терпеливо выжидая шанса уколоть грозного соперника.

Хозяева достаточно уверенно выдерживали это давление, но "Сити" открыл счет первым же ударом в створ. На 22-й минуте защитники "сорок" кое-как обезвредили Давида Сильву в своей штрафной, но мяч отскочил к Рахиму Стерлингу, который тут же пробил — 0:1.

Однако уже спустя три минуты "Ньюкаслу" тоже удалось реализовать свой первый серьезный момент. Мигель Альмирон с левого фланга сделал передачу в штрафную на Йетро Виллемса, который без сопротивления пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.

После обмена голами игра вернулась в прежнее русло. "Горожане" владели значительным преимуществом, но явно недостаточно создавали угрозы.

Такая же игра шла и после перерыва. Гости были недостаточно резки и расторопны, чтобы преодолеть насыщенную оборону сорок".

Лишь на 68-й минуте "Сити" создал чистый голевой момент, но удар Давида Сильвы в упор был отражен голкипером Мартином Дубравкой, а добивание Кевина Де Брюйне заблокировано.

И все-таки "Ньюкасл" дрогнул. На 82-й минуте Де Брюйне подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и, быстро его подработав, нанес шикарный удар с отскоком от перекладины — 1:2.

"Сороки" во втором тайме ничего не показывали в атаке — до 88-й минуты, когда им удалась домашняя заготовка. Исполняя штрафной на фланге, Кристиан Атсу покатил мяч на Джонджо Шелви, который нанес крученый удар в касание — 2:2.

"Горожане" могли вырвать победу, однако удар Стерлинга в компенсированное время был остановлен Дубравкой на линии ворот.

Шелви оказал услугу "Ливерпулю", где он провел три года своей карьеры, и теперь "Сити" рискует отстать уже на двузначное количество очков от вершины таблиц по итогам тура. В этом сезоне "горожанам" явно не хватает умения своего конкурента добывать результат при плохой игре.

"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2019 17:25

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Последние комментарии:




  1. mrjingles 30.11.2019 19:03 # mrjingles
    Я чёт не понел. Чё в ветке божественного Ван Дейка делают пинсы?

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  2. sausage 30.11.2019 19:02 # sausage
    Как можно не любить Ловрена? Он же уже родной почти всем колбасникам, даже хейтерам. Остались вдвоём с Фирмино, кто из роджеровских покупок в основе играет. Форму опять набирает после травм, хорош в последних матчах, спас матч с макаронами. Красавец, боец, вице-чемпион мира, одним словом - топ.

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  3. bezviz 30.11.2019 19:01 # bezviz
    почему бы не поставить пулишича в центр нападения, вдруг он там раскроется как топовый завершала? ну уже бесят эти бревна жиру и бачуваи, ну сколько можно их в команде держать? это игроки не старта а чисто выпустить таран под конец матча, ну пи3дец какой-то...

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  4. only--liverpool 30.11.2019 18:58 # only--liverpool
    все бы ничего, да вот хендорсона + вейналдума обходят как манекенов подставляя под удар сразу линию защиты и алиссона. пока это брайтон и ничего страшного, но что будет дальше?...

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  5. mane 30.11.2019 18:55 # mane
    Безвиз как успехи с прокачкой скул и челюсти?

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  6. ba-29 30.11.2019 18:53 # ba-29
    “В хорошие отрезки будь спокоен. А плохие моменты нужно пережить” (c) Лысый Шарлатан

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  7. chronicle 30.11.2019 18:53 # chronicle
    Что там, у Челси сразу проблемы если соперник более менее силен?

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  8. bezviz 30.11.2019 18:53 # bezviz
    ливер с чемпиком, тут все в кризисе, когда лестер на 2 месте, мю арс и ттх за пределами 10, сити играет на 20% своих прошлогодних возможностей а у Челси жесткая перестройка, такой и чемпик, ху.евенький

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  9. kos9k 30.11.2019 18:53 # kos9k
    пенсота без абрахама нихуя не может, типичная тима одного игрока

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  10. mane 30.11.2019 18:52 # mane
    Ливерпоол - Эвертон через 4 дня. Надо вые6ать разгромно терпил

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  11. lovrentiy 30.11.2019 18:49 # lovrentiy
    Что то пенсов не видно на ветке, может у них свой Каррик ру?

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  12. slash-lfc 30.11.2019 18:49 # slash-lfc
    Епать по владению пасам и точности одинаково все. ЛФК = Брайтон

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  13. slash-lfc 30.11.2019 18:48 # slash-lfc
    Епать Лифак комбины разыгрывает четкие.

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  14. mane 30.11.2019 18:47 # mane
    Лольные темы на интершуме. Слышно как англы матом кроют, рингтоны на их телефонах, все чанты отчетливо слышно, удары по мячу и тд. Первый тайм просто каев с этой темой. Видимо на постоянной основе теперь.

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  15. mata05 30.11.2019 18:46 # mata05
    Пля лэмпарт убирайс поля деревяху французскую

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  16. quavo 30.11.2019 18:45 # quavo
    Кау же лил буда расьепал

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  17. melwood-lfc 30.11.2019 18:44 # melwood-lfc
    приветы
    чо там как играют ваще норм?

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  18. electric 30.11.2019 18:44 # electric
    Что с хондой? Где капитан?

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  19. narcot 30.11.2019 18:41 # narcot
    30.11.2019 13:51 # удалить
    narcot

    щити пизда, а залюпю снова отскочит
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    Источник: http://fapl.ru/posts/75021/?c=1#c7033500

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  20. nevzorov 30.11.2019 18:35 # nevzorov
    Арнольду бы ещё в защите научиться играть и был бы лучшим пз прямо сейчас.

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