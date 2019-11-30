Шелви лишил "Сити" победы над "Ньюкаслом"

Гол бывшего полузащитника "Ливерпуля" Джонджо Шелви оставил "Манчестер Сити" без победы в гостевом матче с "Ньюкаслом" — 2:2.

Относительно поражения 2:0 от "Астон Виллы" в стартовый состав "сорок" вернулся Хвьер Манкильо, заменив травмированного Деандре Йедлина.



У "горожан" произошло пять перестановок относительно встречи с "Шахтером" в Лиге Чемпионов посреди недели. Вернулись в команду Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Бенжамен Менди, Давид Сильва и Рияд Махрез.



Гости сразу же забрали мяч под свой контроль, немедленно бросаясь в прессинг при потере. "Ньюкасл" отсиживался в обороне, терпеливо выжидая шанса уколоть грозного соперника.



Хозяева достаточно уверенно выдерживали это давление, но "Сити" открыл счет первым же ударом в створ. На 22-й минуте защитники "сорок" кое-как обезвредили Давида Сильву в своей штрафной, но мяч отскочил к Рахиму Стерлингу, который тут же пробил — 0:1.



Однако уже спустя три минуты "Ньюкаслу" тоже удалось реализовать свой первый серьезный момент. Мигель Альмирон с левого фланга сделал передачу в штрафную на Йетро Виллемса, который без сопротивления пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.



После обмена голами игра вернулась в прежнее русло. "Горожане" владели значительным преимуществом, но явно недостаточно создавали угрозы.



Такая же игра шла и после перерыва. Гости были недостаточно резки и расторопны, чтобы преодолеть насыщенную оборону сорок".



Лишь на 68-й минуте "Сити" создал чистый голевой момент, но удар Давида Сильвы в упор был отражен голкипером Мартином Дубравкой, а добивание Кевина Де Брюйне заблокировано.



И все-таки "Ньюкасл" дрогнул. На 82-й минуте Де Брюйне подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и, быстро его подработав, нанес шикарный удар с отскоком от перекладины — 1:2.



"Сороки" во втором тайме ничего не показывали в атаке — до 88-й минуты, когда им удалась домашняя заготовка. Исполняя штрафной на фланге, Кристиан Атсу покатил мяч на Джонджо Шелви, который нанес крученый удар в касание — 2:2.



"Горожане" могли вырвать победу, однако удар Стерлинга в компенсированное время был остановлен Дубравкой на линии ворот.



Шелви оказал услугу "Ливерпулю", где он провел три года своей карьеры, и теперь "Сити" рискует отстать уже на двузначное количество очков от вершины таблиц по итогам тура. В этом сезоне "горожанам" явно не хватает умения своего конкурента добывать результат при плохой игре.



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче