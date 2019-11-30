Шелви лишил "Сити" победы над "Ньюкаслом"
Гол бывшего полузащитника "Ливерпуля" Джонджо Шелви оставил "Манчестер Сити" без победы в гостевом матче с "Ньюкаслом" — 2:2.
Относительно поражения 2:0 от "Астон Виллы" в стартовый состав "сорок" вернулся Хвьер Манкильо, заменив травмированного Деандре Йедлина.
У "горожан" произошло пять перестановок относительно встречи с "Шахтером" в Лиге Чемпионов посреди недели. Вернулись в команду Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Бенжамен Менди, Давид Сильва и Рияд Махрез.
Гости сразу же забрали мяч под свой контроль, немедленно бросаясь в прессинг при потере. "Ньюкасл" отсиживался в обороне, терпеливо выжидая шанса уколоть грозного соперника.
Хозяева достаточно уверенно выдерживали это давление, но "Сити" открыл счет первым же ударом в створ. На 22-й минуте защитники "сорок" кое-как обезвредили Давида Сильву в своей штрафной, но мяч отскочил к Рахиму Стерлингу, который тут же пробил — 0:1.
Однако уже спустя три минуты "Ньюкаслу" тоже удалось реализовать свой первый серьезный момент. Мигель Альмирон с левого фланга сделал передачу в штрафную на Йетро Виллемса, который без сопротивления пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.
После обмена голами игра вернулась в прежнее русло. "Горожане" владели значительным преимуществом, но явно недостаточно создавали угрозы.
Такая же игра шла и после перерыва. Гости были недостаточно резки и расторопны, чтобы преодолеть насыщенную оборону сорок".
Лишь на 68-й минуте "Сити" создал чистый голевой момент, но удар Давида Сильвы в упор был отражен голкипером Мартином Дубравкой, а добивание Кевина Де Брюйне заблокировано.
И все-таки "Ньюкасл" дрогнул. На 82-й минуте Де Брюйне подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и, быстро его подработав, нанес шикарный удар с отскоком от перекладины — 1:2.
"Сороки" во втором тайме ничего не показывали в атаке — до 88-й минуты, когда им удалась домашняя заготовка. Исполняя штрафной на фланге, Кристиан Атсу покатил мяч на Джонджо Шелви, который нанес крученый удар в касание — 2:2.
"Горожане" могли вырвать победу, однако удар Стерлинга в компенсированное время был остановлен Дубравкой на линии ворот.
Шелви оказал услугу "Ливерпулю", где он провел три года своей карьеры, и теперь "Сити" рискует отстать уже на двузначное количество очков от вершины таблиц по итогам тура. В этом сезоне "горожанам" явно не хватает умения своего конкурента добывать результат при плохой игре.
"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
30.11.2019 17:25
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Последние комментарии:
Я чёт не понел. Чё в ветке божественного Ван Дейка делают пинсы?
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Как можно не любить Ловрена? Он же уже родной почти всем колбасникам, даже хейтерам. Остались вдвоём с Фирмино, кто из роджеровских покупок в основе играет. Форму опять набирает после травм, хорош в последних матчах, спас матч с макаронами. Красавец, боец, вице-чемпион мира, одним словом - топ.
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почему бы не поставить пулишича в центр нападения, вдруг он там раскроется как топовый завершала? ну уже бесят эти бревна жиру и бачуваи, ну сколько можно их в команде держать? это игроки не старта а чисто выпустить таран под конец матча, ну пи3дец какой-то...
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все бы ничего, да вот хендорсона + вейналдума обходят как манекенов подставляя под удар сразу линию защиты и алиссона. пока это брайтон и ничего страшного, но что будет дальше?...
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Безвиз как успехи с прокачкой скул и челюсти?
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“В хорошие отрезки будь спокоен. А плохие моменты нужно пережить” (c) Лысый Шарлатан
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Что там, у Челси сразу проблемы если соперник более менее силен?
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ливер с чемпиком, тут все в кризисе, когда лестер на 2 месте, мю арс и ттх за пределами 10, сити играет на 20% своих прошлогодних возможностей а у Челси жесткая перестройка, такой и чемпик, ху.евенький
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пенсота без абрахама нихуя не может, типичная тима одного игрока
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Ливерпоол - Эвертон через 4 дня. Надо вые6ать разгромно терпил
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Что то пенсов не видно на ветке, может у них свой Каррик ру?
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Епать по владению пасам и точности одинаково все. ЛФК = Брайтон
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Епать Лифак комбины разыгрывает четкие.
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Лольные темы на интершуме. Слышно как англы матом кроют, рингтоны на их телефонах, все чанты отчетливо слышно, удары по мячу и тд. Первый тайм просто каев с этой темой. Видимо на постоянной основе теперь.
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Пля лэмпарт убирайс поля деревяху французскую
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Кау же лил буда расьепал
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приветы
чо там как играют ваще норм?
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Что с хондой? Где капитан?
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30.11.2019 13:51 # удалить
narcot
щити пизда, а залюпю снова отскочит
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Источник: http://fapl.ru/posts/75021/?c=1#c7033500
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Арнольду бы ещё в защите научиться играть и был бы лучшим пз прямо сейчас.
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