Суарес считает, что Абрахэм может его заменить в "Барселоне"

Тэмми Абрахэм Нападающий "Барселоны" Луис Суарес считает, что Тэмми Абрахэм из "Челси" может стать его преемником на "Ноу Камп".

Уже в январе Суаресу исполнится 33 года, поэтому поиск более молодого нападающего является одним из приоритетов для испанского гранда на следующее лето.

Экс-игрок "Ливерпуля" отлично понимает свою ситуацию и сам не прочь порассуждать о своих преемниках.

"Есть много хороших подрастающих игроков. Есть нападающие, за которыми я слежу лично, потому что мне нравится смотреть футбол. Как молодые нападающие, так и не очень".

"Один из них — это Абрахэм. Он является 9-м номером "Челси". На мой взгляд, он очень хороший нападающий. Он очень молод, но он очень хорошо двигается, и у него очень хороший удар".

"Также мне нравится Макси Гомес. Не только потому, что он уругваец, но и потому, что у него так много качеств, которые клуб хочет видеть в центральном нападающем".

"Еще есть Лаутаро Мартинес, который тоже показывает, что соответствует высокому уровню", — цитирует Суареса Daily Mail.


Метки Абрахэм, Барселона, Суарес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2019 17:00

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  1. kcuf 30.11.2019 17:22 # kcuf
    Бля,кусачая сучка,конечно,топовый игрок.Единственный его зашквар-это игра за английскую "мерду"...Но,нужно признать,что игрок он топовый,на уровне Дзюбы,или Акинфеева какого...

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  2. m-ballack 30.11.2019 17:10 # m-ballack
    Разве что на роль штатного пенальтиста

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