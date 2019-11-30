Суарес считает, что Абрахэм может его заменить в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес считает, что Тэмми Абрахэм из "Челси" может стать его преемником на "Ноу Камп".

Уже в январе Суаресу исполнится 33 года, поэтому поиск более молодого нападающего является одним из приоритетов для испанского гранда на следующее лето.



Экс-игрок "Ливерпуля" отлично понимает свою ситуацию и сам не прочь порассуждать о своих преемниках.



"Есть много хороших подрастающих игроков. Есть нападающие, за которыми я слежу лично, потому что мне нравится смотреть футбол. Как молодые нападающие, так и не очень".



"Один из них — это Абрахэм. Он является 9-м номером "Челси". На мой взгляд, он очень хороший нападающий. Он очень молод, но он очень хорошо двигается, и у него очень хороший удар".



"Также мне нравится Макси Гомес. Не только потому, что он уругваец, но и потому, что у него так много качеств, которые клуб хочет видеть в центральном нападающем".



"Еще есть Лаутаро Мартинес, который тоже показывает, что соответствует высокому уровню", — цитирует Суареса Daily Mail.