Мертезакер будет ассистировать Юнгбергу

Глава академии "Арсенала" Пер Мертезакер будет ассистировать Фредди Юнгбергу, принявшему на себя управление первой командой после увольнения Унаи Эмери.

Согласно слухам, боссы "канониров" не имеют однозначного фаворита среди кандидатов на замену Эмери и не будут спешить с значением, что дает шанс Юнгбергу проявить себя в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера и, возможно, заслужить постоянную сделку.



"У меня нет никакого представления, долго или коротко я буду руководить командой. Они просто сказали: "Сосредоточься на следующем матче и сделай все возможное, а там станет видно". Поэтому я сосредоточен на игроках, на завтрашнем матче, и я постараюсь изо всех сил", — сообщил Юнгберг Sky Sports.



Не исключено, что Фредди останется в своей роли до конца сезона, поэтому клубу и самому Фредди стоит озаботиться формированием временного тренерского штаба.



Поговаривают, что в штаб Юнгберга может войти его бывший одноклубник Жилберто Силва, однако первым это сделал Мертезакер. Как гласит официальное заявление "Арсенала", Пер расположится рядом с Фредди во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Норвича".