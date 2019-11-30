Мэддисон: "Ндиди — лучший опорник Премьер-Лиги"

Уилфрид Ндиди Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон считает своего одноклубника Уилфрида Ндиди лучшим опорником в Англии.

После своего перехода на "Кинг Пауэр" в 2017 году Ндиди быстро утвердился основным игроком, достойно заменив отправившегося в "Челси" Нголо Канте.

В этом сезоне 22-летний нигериец является лидером по количеству отборов (61) и восстановлению контроля над мячом (37) среди всех игроков Премьер-Лиги. Мэддисон согласен с сухими цифрами.

"Думаю, он лучший в Премьер-Лиге по отборам и возврату мяча, без вариантов".

"Я знаю, что Канте великолепный игрок, и есть другие игроки такого же уровня. Однако если мы говорим об отборах и возврате мяча команде, то вряд ли кто-то может быть лучше Уилфрида".

"Игроки вроде него не всегда оказываются на обложках газет, о них не всегда говорят в эфире Match of the Day".

"Он великолепен в том, что он делает. Он позволяет мне и Юри Тилемансу играть выше, потому что мы знаем, что позади нас настоящая стена", — поведал Мэддисон Football Daily.


Метки Лестер, Мэддисон, Ндиди

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2019 14:00

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  1. chelsiukpro 30.11.2019 15:37 # chelsiukpro
    Ну ну! :))

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  2. nir-vana 30.11.2019 15:09 # nir-vana
    Жирный Мэддисон

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  3. shinigami 30.11.2019 15:06 # shinigami
    Фаб и Ндиди лучшие в апл.

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  4. liverpool888 30.11.2019 14:18 # liverpool888
    Там вся конструкция держится на его работоспособности и выносливости.
    Я наблюдал за некоторыми матчами и не могу сказать, что Фабиньо чем-то значительно лучше. Оба игрока оказывают значительное влияние на результат своих команд.
    А нахваливать связку центральных защитников за самое меньшее количество пропущенных голов нельзя, ведь часть заслуги за Ндиди, если перед вами играет такой цербер, то и работы у вас будет на так много.

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  5. smokekush 30.11.2019 14:02 # smokekush
    Берем эту черную мамбу и мэддисона и будет пушка

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