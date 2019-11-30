Мэддисон: "Ндиди — лучший опорник Премьер-Лиги"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон считает своего одноклубника Уилфрида Ндиди лучшим опорником в Англии.

После своего перехода на "Кинг Пауэр" в 2017 году Ндиди быстро утвердился основным игроком, достойно заменив отправившегося в "Челси" Нголо Канте.



В этом сезоне 22-летний нигериец является лидером по количеству отборов (61) и восстановлению контроля над мячом (37) среди всех игроков Премьер-Лиги. Мэддисон согласен с сухими цифрами.



"Думаю, он лучший в Премьер-Лиге по отборам и возврату мяча, без вариантов".



"Я знаю, что Канте великолепный игрок, и есть другие игроки такого же уровня. Однако если мы говорим об отборах и возврате мяча команде, то вряд ли кто-то может быть лучше Уилфрида".



"Игроки вроде него не всегда оказываются на обложках газет, о них не всегда говорят в эфире Match of the Day".



"Он великолепен в том, что он делает. Он позволяет мне и Юри Тилемансу играть выше, потому что мы знаем, что позади нас настоящая стена", — поведал Мэддисон Football Daily.