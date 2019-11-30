Мэддисон: "Ндиди — лучший опорник Премьер-Лиги"
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон считает своего одноклубника Уилфрида Ндиди лучшим опорником в Англии.
После своего перехода на "Кинг Пауэр" в 2017 году Ндиди быстро утвердился основным игроком, достойно заменив отправившегося в "Челси" Нголо Канте.
В этом сезоне 22-летний нигериец является лидером по количеству отборов (61) и восстановлению контроля над мячом (37) среди всех игроков Премьер-Лиги. Мэддисон согласен с сухими цифрами.
"Думаю, он лучший в Премьер-Лиге по отборам и возврату мяча, без вариантов".
"Я знаю, что Канте великолепный игрок, и есть другие игроки такого же уровня. Однако если мы говорим об отборах и возврате мяча команде, то вряд ли кто-то может быть лучше Уилфрида".
"Игроки вроде него не всегда оказываются на обложках газет, о них не всегда говорят в эфире Match of the Day".
"Он великолепен в том, что он делает. Он позволяет мне и Юри Тилемансу играть выше, потому что мы знаем, что позади нас настоящая стена", — поведал Мэддисон Football Daily.
30.11.2019 14:00
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Ну ну! :))
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Жирный Мэддисон
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Фаб и Ндиди лучшие в апл.
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Там вся конструкция держится на его работоспособности и выносливости.
Я наблюдал за некоторыми матчами и не могу сказать, что Фабиньо чем-то значительно лучше. Оба игрока оказывают значительное влияние на результат своих команд.
А нахваливать связку центральных защитников за самое меньшее количество пропущенных голов нельзя, ведь часть заслуги за Ндиди, если перед вами играет такой цербер, то и работы у вас будет на так много.
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Берем эту черную мамбу и мэддисона и будет пушка
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