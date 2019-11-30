Джесси Лингард нацелен на требл
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что хочет выиграть Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги в этом сезоне.
В свои 26 лет Лингард ощущает себя настоящим ветераном в команде Оле Гуннара Сульшера. Именно Лингард вывел "красных дьяволов" с капитанской повязкой на проигранный матч Лиги Европы против "Астаны" в минувший четверг (1:2), даже отметившись голом.
Сейчас Джесси, сыгравший только 444 минуты в 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги, сосредоточен на возвращении в свою лучшую форму, чтобы помочь "Юнайтед" в достижении своих целей на сезон.
"Мне важно снова стать тем Джесси Лингардом, которого все знают и которого знаю я сам. Это зависит от того, что происходит на поле и за его пределами, но ключ ко всему — правильный настрой и уверенность в себе".
"Я тот игрок, которому нравится забивать голы и ассистировать. Мне важно вернуться к этому, вернуться в свою лучшую форму, и я чувствую, что медленно, но верно приближаюсь к этому".
"Наш клуб амбициозен до трофеев. Мы так упорно трудились в прошлом сезоне и хорошо начали этот сезон. Мы помышляем о трофеях, и мы должны сосредоточиться на их завоевании. Мы хотим испытать это победное ощущение, когда поднимаешь трофей над головой".
"Мы хотим выиграть трофей в каждом соревновании, в котором участвуем. Мы хотим выиграть Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги. Мы хотим выиграть как можно больше трофеев".
"Это зависит от настроя каждого, но у нас есть этот победный настрой в "Юнайтед". Таковы наши ожидания", — рассказал Лингард Daily Mirror.
30.11.2019 13:00
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Последние комментарии:
Axaxa veterinar bl
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Требл по отсосам в турнирах
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Вот чья б корова мычала, конечно. У нас с Шеффилдом проблемы, он там чашки брать собрался.
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Эко его торкнуло))))
Забил гол великой и ужасной Астане и поверил в себя.
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Проверьте его на наркотики.
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Для начало хоть какой-нибудь матч бы выиграли, а он уже на требл)))
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