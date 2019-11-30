Джесси Лингард нацелен на требл

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что хочет выиграть Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги в этом сезоне.

В свои 26 лет Лингард ощущает себя настоящим ветераном в команде Оле Гуннара Сульшера. Именно Лингард вывел "красных дьяволов" с капитанской повязкой на проигранный матч Лиги Европы против "Астаны" в минувший четверг (1:2), даже отметившись голом.



Сейчас Джесси, сыгравший только 444 минуты в 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги, сосредоточен на возвращении в свою лучшую форму, чтобы помочь "Юнайтед" в достижении своих целей на сезон.



"Мне важно снова стать тем Джесси Лингардом, которого все знают и которого знаю я сам. Это зависит от того, что происходит на поле и за его пределами, но ключ ко всему — правильный настрой и уверенность в себе".



"Я тот игрок, которому нравится забивать голы и ассистировать. Мне важно вернуться к этому, вернуться в свою лучшую форму, и я чувствую, что медленно, но верно приближаюсь к этому".



"Наш клуб амбициозен до трофеев. Мы так упорно трудились в прошлом сезоне и хорошо начали этот сезон. Мы помышляем о трофеях, и мы должны сосредоточиться на их завоевании. Мы хотим испытать это победное ощущение, когда поднимаешь трофей над головой".



"Мы хотим выиграть трофей в каждом соревновании, в котором участвуем. Мы хотим выиграть Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги. Мы хотим выиграть как можно больше трофеев".



"Это зависит от настроя каждого, но у нас есть этот победный настрой в "Юнайтед". Таковы наши ожидания", — рассказал Лингард Daily Mirror.