Алиссон: "Ливерпуль" заслуживает выиграть Премьер-Лигу"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон считает, что его команда заслуживает выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В этой кампании Премьер-Лиги "красные" до сих пор не потерпели ни одного поражения и сейчас имеют восемь очков отрыва во главе таблицы.



По мнению Алиссона, "Ливерпуль" показывает достаточную для чемпионства игру, но при этом все еще может прибавить в отдельных аспектах.



"Моя цель — выиграть все, за что мы играем. Каждый раз, когда мы выходим на поле, чтобы сыграть кубковый матч, матч чемпионата или матчи Лиги Чемпионов, мы стараемся изо всех сил ради победы".



"Для нас важно желание людей, чтобы мы побеждали. Мы сами обладаем тем же желанием в отношении Премьер-Лиги. Мы всем сердцем постараемся выиграть титул в этом сезоне, потому что поддерживающие нас люди заслуживают этого. Этого заслуживает клуб, этого заслуживаем мы сами, учитывая то, что мы сделали в прошлом сезоне и пока что делаем в этом сезоне".



"Однако нам нужно продолжать в том же духе, продолжать играть на победу в каждом матче, продолжать совершенствоваться. Премьер-Лига — важная вещь для нас, но мы постараемся выиграть все соревнования, в которых участвуем".



"Думаю, мы играем на необходимом для победы уровне. Кроме того, мы можем прибавить, и это хороший знак, ведь мы побеждаем, даже не показывая своего лучшего футбола. Мы играем как можно лучше, но мы знаем, что некоторые вещи можем делать лучше — например, чаще сохранять свои ворота на замке", — цитирует Алиссона Sky Sports.