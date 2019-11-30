Моуриньо: "Венгер был последним в своем роде"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что Арсен Венгер был последним в своем роде, и никому больше не удастся так долго тренировать один клуб Премьер-Лиги.

Венгер покинул "Арсенал" в конце сезона 2017/18, выиграв 17 трофеев за свои 22 года в лондонском клубе.



По мнению Моуриньо, который недавно возглавил уже девятый клуб в своей 19-летней тренерской карьере, вместе с Арсеном ушла целая эпоха.



"20 лет в одном клубе? Я не думаю, что это теперь возможно. Современная жизнь, новые технологии, социальные медиа — все это оказывает свое внимание".



"Изменился даже настрой людей. Отношения стали быстрее, люди легче устают друг от друга, поэтому все так быстро меняется — не только в футболе, но и в мире".



"Поэтому я думаю, Венгер был последним в своем роде", — цитирует Моуриньо Sky Sports.