Моуриньо: "Венгер был последним в своем роде"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что Арсен Венгер был последним в своем роде, и никому больше не удастся так долго тренировать один клуб Премьер-Лиги.
Венгер покинул "Арсенал" в конце сезона 2017/18, выиграв 17 трофеев за свои 22 года в лондонском клубе.
По мнению Моуриньо, который недавно возглавил уже девятый клуб в своей 19-летней тренерской карьере, вместе с Арсеном ушла целая эпоха.
"20 лет в одном клубе? Я не думаю, что это теперь возможно. Современная жизнь, новые технологии, социальные медиа — все это оказывает свое внимание".
"Изменился даже настрой людей. Отношения стали быстрее, люди легче устают друг от друга, поэтому все так быстро меняется — не только в футболе, но и в мире".
"Поэтому я думаю, Венгер был последним в своем роде", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
30.11.2019 11:00
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Да просто после финала лч началось медленное падение. И все из за его тупого стремления набирать молодежь. Сначала не продлили контракт с Пиресом, который потом еще хз сколько играл на приличном уровне. И так со многими. Посваливали некоторые. В итоге остались с новым стадионом и без команды. Классный выбор. Ну а че народ ходит, бабло платит. Вот и терпели старого до поры. А по сути все это время он просто держался на плаву на оправданиях про новый стадион и типа денег нет и это было правдой отчасти, до того момента как Лестер стал чемпионом. В том сезоне уже не катила отмазка про деньги, тк там на кривой козе можно было титул выйграть, но он так и не смог этого сделать. После этого стало ясно что старый уже выжил из ума и готов там костьми лечь лишь бы сидеть на троне рекордное время. Гнать надо было намного раньше.
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