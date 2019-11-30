Жилберто Силва может стать помощником Юнгберга в "Арсенале"
Временно исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг может позвать к себе в помощники бывшего одноклубника Жилберто Силву.
В период выступлений за "канониров" Силва считался одним из лучших опорников Премьер-Лиги. Жилберто был частью "Непобедимых" в сезоне 2003/04, а в 2002 году выиграл Чемпионат Мира со сборной Бразилии.
Силва до сих пор живет в Лондоне, а в 2016 году коротко поработал техническим директором в греческом "Панатинаикосе".
По информации The Guardian, отсутствие очевидных кандидатов может побудить руководство "Арсенала" оставить Юнгберга у руля первой команды до конца сезона, и в таком случае Фредди придется сформировать свой тренерский штаб.
Как сообщает The Sun, помощником Юнгберга в этот переходный период может стать как раз Силва. Естественно, это произойдет только с одобрения еще одного их бывшего одноклубника в лице Эду, который является техническим директором "Арсенала".
30.11.2019 10:05
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Собирают старую банду, как в Челси.
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Эмири, как натурал, выглядел в Арсенале инородным организмом, с Юнбергом все иначе, щетаю он сплотит вокруг себя команду и затащит их задницы в четвёрку.
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