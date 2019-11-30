Жилберто Силва может стать помощником Юнгберга в "Арсенале"

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг может позвать к себе в помощники бывшего одноклубника Жилберто Силву.

В период выступлений за "канониров" Силва считался одним из лучших опорников Премьер-Лиги. Жилберто был частью "Непобедимых" в сезоне 2003/04, а в 2002 году выиграл Чемпионат Мира со сборной Бразилии.



Силва до сих пор живет в Лондоне, а в 2016 году коротко поработал техническим директором в греческом "Панатинаикосе".



По информации The Guardian, отсутствие очевидных кандидатов может побудить руководство "Арсенала" оставить Юнгберга у руля первой команды до конца сезона, и в таком случае Фредди придется сформировать свой тренерский штаб.



Как сообщает The Sun, помощником Юнгберга в этот переходный период может стать как раз Силва. Естественно, это произойдет только с одобрения еще одного их бывшего одноклубника в лице Эду, который является техническим директором "Арсенала".