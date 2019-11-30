"Арсенал" присматривается к Почеттино
"Арсенал" рассмотрит кандидатуру бывшего наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино на замену уволенному Унаи Эмери.
После увольнения Эмери английская пресса принялась спекулировать о том, что возглавит "канониров". The Independent называет наиболее предпочтительным кандидатом лондонцев Микеля Артету, а букмекерские котировки говорят о том, что фаворитом является Брендан Роджерс.
У издания The Telegraph свое мнение, согласно которому "Арсенал" больше всего хочет пригласить на вакантную должность Почеттино, с которым "шпоры" попрощались лишь на прошлой неделе.
Вместе с тем давняя вражда двух северолондонских клубов и очевидная необходимость Почеттино перезарядить батареи после пяти с лишним лет в "Тоттенхэме" могут стать поводом для Маурисио отказаться от собеседования на "Эмирейтс".
30.11.2019 09:50
Просмотров: 105
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пусть дадут шанс Фредди!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий