"Арсенал" присматривается к Почеттино

"Арсенал" рассмотрит кандидатуру бывшего наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино на замену уволенному Унаи Эмери.

После увольнения Эмери английская пресса принялась спекулировать о том, что возглавит "канониров". The Independent называет наиболее предпочтительным кандидатом лондонцев Микеля Артету, а букмекерские котировки говорят о том, что фаворитом является Брендан Роджерс.



У издания The Telegraph свое мнение, согласно которому "Арсенал" больше всего хочет пригласить на вакантную должность Почеттино, с которым "шпоры" попрощались лишь на прошлой неделе.



Вместе с тем давняя вражда двух северолондонских клубов и очевидная необходимость Почеттино перезарядить батареи после пяти с лишним лет в "Тоттенхэме" могут стать поводом для Маурисио отказаться от собеседования на "Эмирейтс".