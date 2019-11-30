Клопп уверен, что "Ливерпуль" справится с потерей Фабиньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда справится с потерей полузащитника Фабиньо.

Фабиньо выходил в стартовом составе на 11 из 13 матчей "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги и на все пять в Лиге Чемпионов, однако посреди недели 26-летний бразилец получил травму связок лодыжки против "Наполи".



Фабиньо вернется на поле уже после Нового года и пропустит 10-11 ближайших матчей "Ливерпуля". Тем не менее, Клопп не паникует.



"Когда теряешь игрока уровня Фабиньо, это всегда огромная потеря, всегда очень плохо. Однако мы не единственная команда Премьер-Лиги с травмами".



"У нас есть решения по этой позиции, мы должны заменить его, и мы заменим его. Мы уже играли без него, и мы хорошо играли без него".



"Будет ли это замена в точности, как Фабиньо? Конечно, нет. Никто не похож на кого-нибудь другого. Но это будет хорошая замена".



"Это возможность для других. Хендо (Хендерсон) играл на этой позиции, Джини (Вейналдум) уже там играл. Адам Лаллана играл на этой позиции".



"Нельзя сказать, что они не так хороши, как он, потому что они другие и обладают другими качествами. Нам просто нужно, чтобы это работало — в этом всегда и состоит задача".



"Мы всегда знали, что Фаб в любом случае не сможет сыграть все матчи от настоящего момента и до марта. Его травма — это не круто. Мы много размышляли об этом, но это не так, что мы подумали: "Боже, что нам теперь делать с этим?!"



"Это лишь: "Давайте делать то, что будет правильно для Фаба, и давайте делать то, что будет правильно для команды". Поэтому нужно двигаться дальше", — цитирует Клоппа The Independent.