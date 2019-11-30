Гвардиола открыт к новому контракту с "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что открыт к новому контракту со своим клубом.

Действующий контракт Гвардиолы истекает в конце следующего сезона, и прежде Хосеп никогда не оставался на одном месте дольше четырех лет.



Однако каталонец чувствует, что "Сити" может стать тем местом, где он пустит корни. Ключом к этому Гвардиола считает свои отношения с игроками.



"Да, я открыт к этому. Мне так комфортно работается в это клубе".



"Если я буду чувствовать, что не сделаю клубу хуже, мы сядем и решим, как лучше всего".



"Это зависит от результатов. Когда ты находишься в одном месте пять лет, это благодаря результатам. Давайте посмотрим, что произойдет в этом сезоне и в следующем сезоне".



"После пяти лет тренеру работается уже по-другому, тогда как после пары лет все по-прежнему ощущается свежим. Я хочу посмотреть на игроков и на обстановку. Посмотрим, как нам будет работать вместе. Это самое важное. Мы должны чувствовать, что по-прежнему можем эффективно работать и получать от этого удовольствие", — цитирует Гвардиолу The Guardian.