Эмери сделал заявление после своего увольнения из "Арсенала"

Унаи Эмери выпустил официальное заявление по поводу своего увольнения с поста главного тренера "Арсенала".

Семь матчей подряд без побед, недовольство среди фанатов и игроков вынудили руководство лондонского клуба указать Эмери на дверь после полутора сезонов сотрудничества.



Унаи покидает "Арсенал" со словами благодарности, заодно призывая фанатов поддержать игроков.



"Для меня было честью занимать должность главного тренера "Арсенала".



Я от всего сердца хочу сказать спасибо всем фанатам за то, что вы помогли мне понять и почувствовать величие "Арсенала". За то, что вы поддерживали нас из каждого уголка мира. За то, что вы ходили на "Эмирейтс". За то, что ждали под холодным дождем, просто чтобы поприветствовать меня после матча. Я хочу сказать всем вам, что я работал со страстью, самоотдачей и стремлением".



"Я бы не хотел ничего сильнее, чем добиваться более достойных результатов".



"Также я бы хотел выразить благодарность всем сотрудникам "Арсенала" за то, как они относились ко мне. Величие "Арсенала" заключается в каждом директоре, руководителе, сотруднике, ассистенте и волонтере".



"Отдельно я бы хотел выделить Ивана Газидиса, который пригласил меня в клуб, а также Рауля Санллехи, Эду и Виная Венкатешама за их уважение, компанию и помощь. До последней минуты ко мне относились с честью и честностью. И, конечно, я направляю искреннюю благодарность семью Кроенке за их доверие".



"Это были полтора года, наполненные эмоциями, замечательными моментами и более горькими моментами, но не прошло и дня, чтобы я не подумал о том, как мне повезло работать в этом клубе и с этими игроками, их профессиональными и личными качествами".



"Они всегда с честью носили эту футболку. Они заслуживают вашу поддержку".



"Я уже многое повидал в футболе, но я получал большое удовольствие в Англии и Премьер-Лиге от уважения к профессионалам и от чистоты футбола".



"Мои наилучшие пожелания. Вперед, "канониры", — гласит заявление Эмери.