Прогнозы на субботние матчи 13-го тура Премьер-Лиги

В последний день осени, 30 ноября, в рамках 14-го тура английской Премьер-Лиги пройдут шесть матчей. Откроют игровой день "Ньюкасл" и "Манчестер Сити", а завершится он битвой аутсайдеров в лице "Саутгемптона" и "Уотфорда". Эти и другие матчи — в традиционном анонсе с прогнозами экспертов от FAPL.ru.





НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Суббота, 30 ноября, 15:30



Видеотрансляция:



Стиву Брюсу потихоньку удается настроить "Ньюкасл" на способность оказывать конкуренцию всем без исключения в Премьер-Лиге, и "Манчестер Сити" не стоит недооценивать команду, которая перед этим обыграла "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". К тому же, в прошлом сезоне на этом стадионе "горожане" уступили, а у "сорок" возвращаются в состав основной опорник Шон Лонгстафф и центральный защитник Фабиан Шер. "Ньюкасл" забивает в основном после стандартных положений, а "Сити" не так уж хорош при защите собственных ворот вообще, а при стандартах — в частности. Проблемой для "Сити" может стать и отсутствие Серхио Агуэро, который забил 12 мячей в ворота "сорок" в предыдущих матчах.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Сити" выиграл 23 из 27 последних матчей в Премьер-Лиге;

- в 12 из 14 последних матчей "Сити" в Премьер-Лиге проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Ньюкасл" не проигрывает уже пять домашних поединков чемпионата кряду.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Ньюкасл" с форой (+1.5) — 2.5 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Я был разочарован тем, что увидел в понедельник на "Вилла Парк" в исполнении "Ньюкасла" — атакующие игроки "сорок" провалили игру и не могли даже создать голевой момент, не говоря уже о том, чтобы забить гол. Команда Стива Брюса должна показать свою лучшую игру, когда чемпионы Англии приедут на "Сент-Джеймс Парк" в субботу. Да, "сороки" выиграли, когда эти соперники последний раз встречались тут, сумев совершить камбэк, но я не жду, что команда Гвардиолы поскользнется тут еще раз, учитывая, что у нее есть возможность хоть на некоторое время сократить отрыв от "Ливерпуля" и оказать давление на команду Клоппа.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Сухая" победа "Манчестер Сити" — 1.8 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Манчестер Сити" сейчас находится в погоне. "Ньюкасл" привыкает к требованиям Стива Брюса и неплохо проводит сезон, но "Сити" нуждается в очках для продолжения гонки за титул, и я ожидаю, что они приложат все усилия, чтобы взять тут три очка.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2

Прогноз Чарли Николаса: 0:2



БЕРНЛИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС

Суббота, 30 ноября, 18:00



Видеотрансляция:



"Бернли" в последнее время был в некотором смысле стабилен — один раз проиграл со счетом 0:3, дважды 3:0 выиграл. "Кристал Пэлас" же в пяти последних матчах набрал всего одно очко, но играл при этом с "Сити", "Арсеналом", "Ливерпулем", "Лестером" и "Челси" и никому крупно не уступил. Матч непростой для прогнозирования, даже с учетом домашнего фактора "Бернли", так как "Кристал Пэлас" — одна из лучших команд Премьер-Лиги по выездным матчам. Интересно, что в трех последних встречах "орлы" побеждали "кларетовых", но перед тем трижды кряду в чемпионате верх брал "Бернли".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Кристал Пэлас" играл вничью в первом тайме и проигрывал матч целиком в трех последних поединках чемпионата;

- в пяти последних матчах "Бернли" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "Кристал Пэлас" пропускал как минимум дважды в пяти последних матчах Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Бернли" — 2.25 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Бернли" исправился после неудачной серии результатов, выиграв два матча чемпионата кряду за счет решительных побед со счетом 3:0. Я ожидаю, что "кларетовые" добавят к этим победам третью против "Кристал Пэлас", которому немного не хватило, чтобы отобрать очки у "Ливерпуля" в предыдущем туре. "Орлы" проиграли три матча кряду, и я ожидаю, что их положение ухудшится, так как Крис Вуд и Эшли Барнс будут мощной угрозой для "Пэлас".



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Бернли" — 2.25 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Какую работу проделал Шон Дайч! Его команда — летает. Это сложная задача, но "Кристал Пэлас" мало забивает — вы посмотрите на их команду и скажите, откуда тут возьмутся голы?



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 2:1



ЧЕЛСИ — ВЕСТ ХЭМ

Суббота, 30 ноября, 18:00



Видеотрансляция:



"Челси" решил сложную задачу в Лиге Чемпионов, сохранив хорошие шансы на выход в плей-офф за счет ничьей на поле "Валенсии", а теперь постарается вернуться на путь побед в чемпионате после поражения от "Манчестер Сити". Менеджер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини находится под давлением после того, как его команда взяла всего одно очко в шести последних матчах. Потенциал у нынешнего состава "молотков" высок, что они доказывали на старте сезона, но сейчас команда далека от лучшей формы и проигрывает дома и на выезде, пропуская по три мяча в трех последних матчах.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" не проигрывает уже в 14 домашних встречах с "Вест Хэмом";

- "Вест Хэм" проиграл и первый тайм, и весь матч в трех последних поединках, пропустив в каждом из них трижды;

- "Челси" не пропускал в трех последних домашних матчах.



Прогноз Who Scored: 3:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 3,5 голов — 2.05 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Вест Хэм" набрал всего два очка в семи последних матчах, и я буду удивлен, если команда Пеллегрини наберет очки на "Стэмфорд Бридж". Команда Фрэнка Лэмпарда проиграл "Сити" только из-за высококачественной игры противника, и я ожидаю, что "синие" снова вернутся к победам против "Вест Хэма", уступившего три раза кряду. "Синие" принимали участие в напряженном матче в Валенсии в среду, но будем надеяться, что травма Тэмми Абрахама не так серьезна, как показалось на первый взгляд.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Челси" с форой (-1.5) — 1.75 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Вест Хэм" в панике. Я не думал, что они в этом сезоне будут играть с таким отсутствием целостности. Очевидно, что были травмы, и босс "молотков" Мануэль Пеллегрини находится под давлением — сейчас есть реальный шанс оказаться в зоне вылета. "Челси" в хорошей форме, и я вижу, что они тут выиграют.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Чарли Николаса: 2:0



ЛИВЕРПУЛЬ — БРАЙТОН

Суббота, 30 ноября, 18:00



Видеотрансляция:



"Ливерпуль" не сумел решить все вопросы в Лиге Чемпионов в матче с "Наполи", но сейчас должен переключиться на дела в чемпионате, где "красных" ждет комфортная домашняя встреча с "Брайтоном", обыгранным мерсисайдцами в шести последних поединках. "Ливерпуль" давненько уже не выигрывал без пропущенных голов, и кажется, пришло время сосредоточиться на этой цели, так как впереди у команды Клоппа мерсисайдское дерби с раненым и опасным "Эвертоном", где пригодится прагматичный стиль.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" забивал как минимум дважды в 20 из 22 последних матчей в Премьер-Лиге;

- тотал больше 2.5 голов проходил в 11 из 13 последних матчей "красных";

- "Брайтон" проиграл три последних выездных матча, пропуская в каждом из них минимум дважды.



Прогноз Who Scored: 4:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Ливерпуль" выиграет и обе забьют — 2.65 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Ливерпуль" ходил по лезвию ножа в матче с "Кристал Пэлас", но сумел выиграть свой 12-й матч из 13 последних в Премьер-Лиге. Беспроигрышная серия из 30 матчей чемпионата демонстрирует, насколько стабильны, гибки и порой великолепны победители Лиги Чемпионов в последние пару сезонов. "Чайки" с готовностью отбивались на выходных от "Лестера", но мы подчеркнем, что они ни разу не попали в створ в домашнем матче с "лисами". Трудно увидеть тут потерю очков от "Ливерпуля".



Рекомендация Майкла Оуэна: "Сухая" победа "Ливерпуля" — 2.02 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Интересно посмотреть, будет ли "Брайтон" открыт или сыграет от защиты, как они всегда делали, когда встречались с "Ливерпулем". "Чайки" имеют атакующую мощь, но "Ливерпуль" способен ее отключить. Они могут сыграть без Фабиньо, и это огромная потеря — он был одним из лучших в этом сезоне, но я не представляю, чтобы его отсутствие повлияло на исход этого поединка.



Прогноз Марка Лоуренсона: 3:0

Прогноз Чарли Николаса: 3:0



ТОТТЕНХЭМ — БОРНМУТ

Суббота, 30 ноября, 18:00



Видеотрансляция:



"Тоттенхэм" извлекает плоды из эффекта нового менеджера, оказавшего благотворное влияние на атаку команды, забившую в двух матчах при Моуриньо семь мячей в ворота "Олимпиакоса" и "Вест Хэма". Пришло время продемонстрировать и прогресс в обороне, так как пропущенных голов в этих поединках также было много, а выигрывать с двумя голами в пассиве получается не всегда. В матче с "Борнмутом" вполне может хватить для победы и пары забитых мячей, так как "вишневые" сейчас не очень хороши в атаке, но вот в обороне у них как раз все в порядке.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Тоттенхэм" не пропускал в четырех последних домашних встречах на своем поле с "Борнмутом";

- "шпоры" выиграли четыре последних домашних матча с "Борнмутом" во всех турнирах;

- в шести последних встречах с "Борнмутом" во всех турнирах "шпоры" пропустили только два мяча.



Прогноз Who Scored: 3:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Тоттенхэма" и обе забьют — 2.7 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Шпоры" отыграли два мяча форы посреди недели с "Олимпиакосом", забили семь голов и набрали шесть очков в двух турнирах, что привело к потрясающему началу жизни "Тоттенхэма" под руководством Моуриньо. Я думаю, что в субботу на стадионе "Тоттенхэма" мы снова увидим голы. "Вишни" проиграли последние пару матчей в чемпионате, и что удивительно, 50% голов, забитых командой Хау, были забиты со стандартов (8 из 16), причем эта цифра не включает пенальти. "Шпоры" пропустили после стандартов оба гола от "Вест Хэма" и во вторник с "Олимпиакосом" — вероятно, Моуриньо стоит поработать над этим в преддверии визита "Борнмута".



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Тоттенхэма" и обе забьют — 2.7 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Жозе вернулся и выиграл два матча из двух. Я жду, что возрождение "Тоттенхэма" продолжится и в эти выходные. Это другой голос в раздевалке и на тренировочном поле, и я вижу, что "шпоры" забегали. Кроме того, я не могу вспомнить, чтобы "Борнмут" часто набирал очки с командами из топ-6, потому, думаю, "Тоттенхэм" победит.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 3:1



САУТГЕМПТОН — УОТФОРД

Суббота, 30 ноября, 20:30



Видеотрансляция:



"Уотфорду" предстоит очередной матч с командой, которая занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В 12-м туре "шершни" сумели в схожей ситуации обыграть на выезде "Норвич" и подняться на 18-е место, но сразу же после домашнего поражения от "Бернли" они опустились на дно, в то время как "канарейки" заменили их у выхода из зоны вылета, обыграв "Эвертон". "Саутгемптон" в последнее время заметно прибавил и наконец отошел от разгрома в матче с "Лестером" — с "Арсеналом" "святым" не хватило самой малости, чтобы прервать свою серию без побед, но они вполне могут это сделать с "Уотфордом".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Саутгемптон" проиграл и в первом тайме, и по итогам всех 90 минут в четырех последних домашних матчах чемпионата;

- "святые" проиграли "Уотфорду" всего раз в 12 последних поединках во всех турнирах;

- "Саутгемптон" пропускал как минимум дважды в семи из восьми последних матчей Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Саутгемптона" — 2.12 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Два аутсайдера сыграют между собой в напряженном, нервном матче на "Сент-Мэри". В этом сезоне "святые" набрали только одно очко в домашних матчах, проиграв пять раз на своем стадионе, и это то, к чему им стоит обратиться, чтобы избежать вылета. Ничья "святых" на "Эмирейтс" в прошлом туре была обидной, так как в действительности "Саутгемптон" должен был побеждать. Это подчеркивает противоречивый уровень выступлений команды Ральфа Хазенхюттля, так как на выезде она относительно хороша. Но если "святые" хотят избежать вылета, им нужно получить положительный результат в этом поединке. Мне кажется, им это удастся.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Саутгемптона" — 2.12 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



В этом матче встретятся два менеджера, находящиеся под давлением. Это также две команды, которые плохо играют и пропускают много голов. Тем не менее, "Саутгемптон" получил ничью на поле "Арсенала", которая должна была стать победой, поэтому я думаю, что они смогут добыть победу с "Уотфордом".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Чарли Николаса: 1:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru