Де Хеа: "Юнайтед" не хватает мастерства"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выразил разочарование недостаточным мастерством своих партнеров по команде.

В прошлый уикенд "красные дьяволы" были в шаге от того, чтобы впервые в этом сезоне Премьер-Лиги оформить две победы подряд, однако пропущенный в самой концовке мяч позволил им вернуться от "Шеффилд Юнайтед" только с одним очком (3:3).



Де Хеа понимает, что его молодая команда много старается, но хотел бы видеть более классных игроков среди своих партнеров.



"Это правда, что первый тайм был ужасен. Наверное, один из худших в этом году".



"Это важно, что во втором тайме команда отреагировала, но этого оказалось недостаточно. Мы должны выигрывать такого рода матчи, чтобы быть на вершине. Нам нужно выигрывать по четыре-пять матчей подряд, но в данный момент команда играет не настолько хорошо".



"Мы стараемся изо всех сил, чтобы добиваться этих больших побед, которые бы помогли нам подняться по таблице, но правда в том, что в данный момент мы недостаточно стабильны. Нам нужно больше тренироваться и значительно прибавить".



"Я не думаю, что мы недостаточно стараемся — парни выкладываются без остатка на тренировках и в матчах. Возможно, имеет место недостаток мастерства в некоторых зонах, но точно не недостаток желания сражаться", — сообщил Де Хеа Sky Sports.