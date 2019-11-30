Де Хеа: "Юнайтед" не хватает мастерства"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выразил разочарование недостаточным мастерством своих партнеров по команде.

В прошлый уикенд "красные дьяволы" были в шаге от того, чтобы впервые в этом сезоне Премьер-Лиги оформить две победы подряд, однако пропущенный в самой концовке мяч позволил им вернуться от "Шеффилд Юнайтед" только с одним очком (3:3).

Де Хеа понимает, что его молодая команда много старается, но хотел бы видеть более классных игроков среди своих партнеров.

"Это правда, что первый тайм был ужасен. Наверное, один из худших в этом году".

"Это важно, что во втором тайме команда отреагировала, но этого оказалось недостаточно. Мы должны выигрывать такого рода матчи, чтобы быть на вершине. Нам нужно выигрывать по четыре-пять матчей подряд, но в данный момент команда играет не настолько хорошо".

"Мы стараемся изо всех сил, чтобы добиваться этих больших побед, которые бы помогли нам подняться по таблице, но правда в том, что в данный момент мы недостаточно стабильны. Нам нужно больше тренироваться и значительно прибавить".

"Я не думаю, что мы недостаточно стараемся — парни выкладываются без остатка на тренировках и в матчах. Возможно, имеет место недостаток мастерства в некоторых зонах, но точно не недостаток желания сражаться", — сообщил Де Хеа Sky Sports.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2019 00:05

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  1. ac-dc 30.11.2019 00:27 # ac-dc
    Де Хеа добротный воротчик.

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  2. van-der-slav 30.11.2019 00:26 # van-der-slav
    В прошлый уикенд "красные дьяволы" были в шаге от того, чтобы впервые в этом сезоне Премьер-Лиги оформить две победы подряд, однако пропущенный в самой концовке мяч позволил им вернуться от "Шеффилд Юнайтед" только с одним очком (3:3)

    о боги, а прошло почти пол сезона

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