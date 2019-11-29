Роджерс успокоил спекуляции насчет своего перехода в "Арсенал"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс дал понять, что он счастлив в своем клубе, несмотря на слухи, сватающие его в "Арсенал".

Если верить Daily Mirror, "канониры" готовы обратиться насчет Роджерса, и это же подтверждают котировки букмекеров, по который Брендан является ранним фаворитом на замену уволенному Унаи Эмери.



Однако сейчас "лисы" идут на втором месте в Премьер-Лиге, и Роджерс не готов бросить свое дело на полпути, несмотря на всю привлекательность клуба с "Эмирейтс".



"Это естественно, что появились подобные слухи. Когда твои дела идут хорошо, люди хотят разъединить тебя с тем, что приносит тебе удовольствие. Если нет, всем все равно".



"Мы в начале чего-то особенного здесь. У меня очень сильные отношения с людьми здесь и игроками. Мы думаем, что начинаем нечто захватывающее".



"Арсенал" — великолепный клуб. Один из величайших в стране. Раз уж их руководство решило избавиться от Унаи, уверен, у них есть представление, кого они хотят пригласить взамен".



"Когда тренер теряет работу, это всегда расстраивает. Унаи доказывал свой класс на протяжении нескольких лет. Я симпатизирую ему", — цитирует Роджерса Sky Sports.