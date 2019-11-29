Юрген Клопп удивлен увольнением Эмери

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что для него стало сюрпризом увольнение Унаи Эмери из "Арсенала".

"Канониры" удручающим образом проводят этот сезон, отстав уже на восемь очков от топ-4 Премьер-Лиги, и в пятницу утром руководство лондонского клуба указало Эмери на дверь.



"Арсенал" не выиграл ни одного из семи своих последних матчей, однако Клопп все равно удивлен, что "канониры" не оказались терпеливее к его коллеге, которого он считает специалистом топ-уровня.



"Я был удивлен этой новостью, но таков футбольный мир".



"У меня нет инсайдерской информации, и я без понятия, что там произошло, но очевидно, руководство было расстроено результатами и качеством игры, так что они приняли это решение".



"Я желаю Унаи всего наилучшего. Он выдающийся тренер, и он демонстрировал это в различных странах и различных лигах".



"Теперь за работу берется Фредди (Юнгберг), и, возможно, он воспользуется этим шансом", — цитирует Клоппа Daily Star.