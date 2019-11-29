Моуриньо видит в Сессеньоне своего Эшли Коула для "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что Райан Сессеньон способен стать своим Эшли Коулом для "шпор".

По информации Daily Mirror, Моуриньо на протяжении трех трансферных окон пытался купить Сессеньона, пока тренировал "Манчестер Юнайтед".



В конце концов Райан все же стал подопечным Жозе, но для этого сам Жозе был вынужден перейти в клуб Райана. И у португальского тренера большие планы на английского юниора.



"Райан — абсолютно великолепный игрок, и я знал его еще ребенком по "Фулхэму". Думаю, в данный момент он больше левый вингер, но может играть и справа. Ему предстоит поступательно учиться и добавлять в физической мощи, что он и делает".



"Когда я впервые встретился с ним здесь, то убедился, что он уже стал другим в плане физики с момента, когда я его видел предыдущий раз".



"Райан может играть левого защитника. Наверно, лучшим левым защитником последних 10 лет был Эшли Коул, поиграв за два враждующих клуба".



"Эшли был великолепен, и у Райана много схожих качеств с Эшли, но ему нужно научиться обороняться. Думаю, в будущем он научится, но в данный момент он не готов играть левого защитника", — цитирует Моуриньо Daily Mail.