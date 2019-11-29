Артета возглавляет шорт-лист "Арсенала" на замену Эмери

Микель Артета "Арсенал" составил шорт-лист из четырех кандидатов на замену уволенному с поста главного тренера Унаи Эмери.

Ранее в пятницу стало известно, что "канониры" уже установили контакт с Массимилиано Аллегри, однако экс-наставник "Ювентуса" — лишь один из специалистов, которых хотят позвать на собеседование на "Эмирейтс".

Более того, The Independent утверждает, что Аллегри даже не первый в шорт-листе "Арсенала". Выше всех находится имя бывшего капитана "канониров" Микеля Артеты, который третий год трудится ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Дополняют список "Арсенала" на замену Эмери главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти и рулевой "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.

Также лондонский клуб имеет виды на главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, но переманить того посреди сезона не представляется возможным, особенно после недавнего заявления североирландца о желании продолжить свою работу на "Кинг Пауэр".


Метки Арсенал, Артета, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 20:00

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  1. mancunia-planet 29.11.2019 20:09 # mancunia-planet
    Неопределенность. Вот, что ждёт Арсенал.

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  2. theo-zm 29.11.2019 20:09 # theo-zm
    Давай Артета

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  3. puhovik-vengera 29.11.2019 20:08 # puhovik-vengera
    Ворвется в четверку с помощью стыренных конспектов лысого шарлатана

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  4. denkik 29.11.2019 20:02 # denkik
    Хз, нужен ли этот Артета? Чем он лучше Юнгберга? Юнгберг был предан клубу и был непобедимым с ним, а Артета - перебежчик

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