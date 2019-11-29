Артета возглавляет шорт-лист "Арсенала" на замену Эмери

"Арсенал" составил шорт-лист из четырех кандидатов на замену уволенному с поста главного тренера Унаи Эмери.

Ранее в пятницу стало известно, что "канониры" уже установили контакт с Массимилиано Аллегри, однако экс-наставник "Ювентуса" — лишь один из специалистов, которых хотят позвать на собеседование на "Эмирейтс".



Более того, The Independent утверждает, что Аллегри даже не первый в шорт-листе "Арсенала". Выше всех находится имя бывшего капитана "канониров" Микеля Артеты, который третий год трудится ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".



Дополняют список "Арсенала" на замену Эмери главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти и рулевой "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.



Также лондонский клуб имеет виды на главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, но переманить того посреди сезона не представляется возможным, особенно после недавнего заявления североирландца о желании продолжить свою работу на "Кинг Пауэр".