Артета возглавляет шорт-лист "Арсенала" на замену Эмери
"Арсенал" составил шорт-лист из четырех кандидатов на замену уволенному с поста главного тренера Унаи Эмери.
Ранее в пятницу стало известно, что "канониры" уже установили контакт с Массимилиано Аллегри, однако экс-наставник "Ювентуса" — лишь один из специалистов, которых хотят позвать на собеседование на "Эмирейтс".
Более того, The Independent утверждает, что Аллегри даже не первый в шорт-листе "Арсенала". Выше всех находится имя бывшего капитана "канониров" Микеля Артеты, который третий год трудится ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".
Дополняют список "Арсенала" на замену Эмери главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти и рулевой "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.
Также лондонский клуб имеет виды на главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, но переманить того посреди сезона не представляется возможным, особенно после недавнего заявления североирландца о желании продолжить свою работу на "Кинг Пауэр".
29.11.2019 20:00
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Неопределенность. Вот, что ждёт Арсенал.
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Давай Артета
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Ворвется в четверку с помощью стыренных конспектов лысого шарлатана
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Хз, нужен ли этот Артета? Чем он лучше Юнгберга? Юнгберг был предан клубу и был непобедимым с ним, а Артета - перебежчик
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