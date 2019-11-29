Гвардиола: "Сити" исчерпал лимит на поражения"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда больше не может позволить себе проиграть в Премьер-Лиге, если хочет защитить чемпионское звание в этом сезоне.

В 13 первых турах лидирующий "Ливерпуль" потерял только два очка, оторвавшись от действующего чемпиона в лице "Сити" на девять баллов.



Гвардиола не думает о защите титула, но понимает, что любое следующее поражение окончательно исключит "горожан" из чемпионской гонки.



"Я не думаю о том, сколько матчей мы должны выиграть. Я знаю, что мы больше не можем проиграть".



"Сейчас я не думаю о победе в Премьер-Лиге. Я никогда не думал об этом и в предыдущие года, даже когда мы побеждали. Я не думал: "Мы должны сделать это, чтобы выиграть Премьер-Лигу". Сперва мы должны опередить "Лестер", затем — "Ливерпуль".



"Когда ты играешь каждые три дня, в различных соревнованиях, то твоя цель — это следующий матч. Выбирай лучших игроков для каждого конкретного матча и старайся побеждать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.