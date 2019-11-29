Дэвид Пемзел отказался возглавить Премьер-Лигу после скандала

Дэвид Пемзел Дэвид Пемзел отказался от вступления в должность исполнительного директора Премьер-Лиги после разгоревшегося скандала насчет его личной жизни.

Напомним, Премьер-Лига безуспешно пытается обзавестись новым руководителем уже 540 дней — с прошлого года, когда о своей отставке объявил Ричард Скадамор.

Изначально выбор специальной комиссии во главе с президентом "Челси" Брюсом Баком пал на Сюзанну Диннэйдж, но в декабре 2018 она передумала браться за эту работу.

Новым избранником Бака и коллег стал Пемзел, глава Guardian Media Group. Дэвид должен был вступить в должность в начале 2020 года.

Однако Пемзел, как и Диннэйдж, не возглавит Премьер-Лигу. Причиной этому стали опубликованные The Sun в четверг скандальные откровения насчет личной жизни Дэвида, сообщает BBC.

Добавим, данные откровения касались попыток 51-летнего Пемзела, состоящего в браке, закрутить роман с девушкой, которая в два с лишним раза его моложе.


Метки Пемзел, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 19:00

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  1. bes-ter 29.11.2019 19:27 # bes-ter
    Вот же англики зае*али, что плохого в желании замутить с молоденькой? Конечно лучше старук толстых жалить

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  2. chr1s8rown 29.11.2019 19:20 # chr1s8rown
    На терри смахивает

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