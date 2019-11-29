Дэвид Пемзел отказался возглавить Премьер-Лигу после скандала

Дэвид Пемзел отказался от вступления в должность исполнительного директора Премьер-Лиги после разгоревшегося скандала насчет его личной жизни.

Напомним, Премьер-Лига безуспешно пытается обзавестись новым руководителем уже 540 дней — с прошлого года, когда о своей отставке объявил Ричард Скадамор.



Изначально выбор специальной комиссии во главе с президентом "Челси" Брюсом Баком пал на Сюзанну Диннэйдж, но в декабре 2018 она передумала браться за эту работу.



Новым избранником Бака и коллег стал Пемзел, глава Guardian Media Group. Дэвид должен был вступить в должность в начале 2020 года.



Однако Пемзел, как и Диннэйдж, не возглавит Премьер-Лигу. Причиной этому стали опубликованные The Sun в четверг скандальные откровения насчет личной жизни Дэвида, сообщает BBC.



Добавим, данные откровения касались попыток 51-летнего Пемзела, состоящего в браке, закрутить роман с девушкой, которая в два с лишним раза его моложе.