Дэвид Пемзел отказался возглавить Премьер-Лигу после скандала
Дэвид Пемзел отказался от вступления в должность исполнительного директора Премьер-Лиги после разгоревшегося скандала насчет его личной жизни.
Напомним, Премьер-Лига безуспешно пытается обзавестись новым руководителем уже 540 дней — с прошлого года, когда о своей отставке объявил Ричард Скадамор.
Изначально выбор специальной комиссии во главе с президентом "Челси" Брюсом Баком пал на Сюзанну Диннэйдж, но в декабре 2018 она передумала браться за эту работу.
Новым избранником Бака и коллег стал Пемзел, глава Guardian Media Group. Дэвид должен был вступить в должность в начале 2020 года.
Однако Пемзел, как и Диннэйдж, не возглавит Премьер-Лигу. Причиной этому стали опубликованные The Sun в четверг скандальные откровения насчет личной жизни Дэвида, сообщает BBC.
Добавим, данные откровения касались попыток 51-летнего Пемзела, состоящего в браке, закрутить роман с девушкой, которая в два с лишним раза его моложе.
29.11.2019 19:00
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Вот же англики зае*али, что плохого в желании замутить с молоденькой? Конечно лучше старук толстых жалить
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На терри смахивает
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