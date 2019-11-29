Моуриньо не променял бы "Тоттенхэм" на "Арсенал"

Жозе Моуриньо заявил, что он не променял бы "Тоттенхэм" ни на какой другой клуб в мире, включая "Арсенал".

Согласно информации Sky Sports и Daily Mail, боссы "канониров" всерьез задумывались о приглашении Моуриньо на место Унаи Эмери до того, как Жозе получил назначение у "шпор" на прошлой неделе.



Тогда "Арсенал" решил дать чуть больше времени Эмери, но тот не выправил ситуацию и ранее в пятницу был уволен. Однако Моуриньо совсем не чувствует, что поспешил с выбором клуба.



"Был бы я заинтересован в работе с "Арсеналом" две недели назад, если бы ко мне обратились? Нет смысла говорить вам. Этого (увольнения Эмери) не случилось, это случилось сейчас. Я так счастлив здесь, что даже не могу думать, насколько возможен был мой переход куда-либо еще".



"Вы можете предложить мне любой клуб в мире, и я не пойду туда", — цитирует Моуриньо Sky Sports.