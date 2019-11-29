Юнгберг обещает "вернуть улыбки на лица"
Временно исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг пообещал "вернуть улыбки на лица".
В пятницу утром, после семи матчей подряд без побед с учетом всех соревнований, "Арсенал" принял решение о расставании с Унаи Эмери, а первую команду доверил его ассистенту Юнгбергу, пока не будет найден новый главный тренер.
Юнгберг, отдавший лондонскому клубу девять лет своей игровой карьеры, не знает, как долго он проведет в этой роли, но хочет изменить ту негативную и токсичную атмосферу, что сложилась вокруг "Арсенала".
"Сколько бы долго я ни руководил "Арсеналом", я выложусь без остатка, чтобы снова вернуть улыбки на лица. Впереди несколько насыщенных недель, и команда нуждается в вашей поддержке. Давайте приступать к работе!" — сообщил Юнгберг в твиттере.
29.11.2019 18:00
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Последние комментарии:
какие нах улыбки это же дикий ор)))))))
ахахахахахаха два скандинавских куколда физрука во главе арсосала и скама комбо ахахахахахахахахахаха
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даже страшно подумать каким путем и насколько ехехех
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улыбаемся и машем....еврокубкам на следующий сезон
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