Юнгберг обещает "вернуть улыбки на лица"

Фредди Юнгберг Временно исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг пообещал "вернуть улыбки на лица".

В пятницу утром, после семи матчей подряд без побед с учетом всех соревнований, "Арсенал" принял решение о расставании с Унаи Эмери, а первую команду доверил его ассистенту Юнгбергу, пока не будет найден новый главный тренер.

Юнгберг, отдавший лондонскому клубу девять лет своей игровой карьеры, не знает, как долго он проведет в этой роли, но хочет изменить ту негативную и токсичную атмосферу, что сложилась вокруг "Арсенала".

"Сколько бы долго я ни руководил "Арсеналом", я выложусь без остатка, чтобы снова вернуть улыбки на лица. Впереди несколько насыщенных недель, и команда нуждается в вашей поддержке. Давайте приступать к работе!" — сообщил Юнгберг в твиттере.


Метки Арсенал, тренеры, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 18:00

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  1. mugabe 29.11.2019 18:21 # mugabe
    какие нах улыбки это же дикий ор)))))))
    ахахахахахаха два скандинавских куколда физрука во главе арсосала и скама комбо ахахахахахахахахахаха

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  2. kos9k 29.11.2019 18:06 # kos9k
    даже страшно подумать каким путем и насколько ехехех

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  3. bezviz 29.11.2019 18:02 # bezviz
    улыбаемся и машем....еврокубкам на следующий сезон

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