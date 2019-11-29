Главный тренер "Астон Виллы" подписал новый контракт

Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит подписал новый четырехлетний контракт, который продлит его пребывание в клубе до 2023 года.

Смит возглавил "Астон Виллу" в октябре 2018 и с первой же попытки вывел бирмингемскую команду в Премьер-Лигу, обыграв в финале плей-офф Чемпионшипа "Дерби".



В своем первом сезоне после возвращения в Премьер-Лигу "Астон Вилла" смотрится достойно, расположившись на 15-й позиции, в четырех очках над зоной вылета. Это дало повод руководству клуба наградить Дина новой сделкой.



"Я по-настоящему счастлив связать свое долгосрочное будущее с клубом. С нетерпением жду испытаний, с которыми мы столкнемся, возвращая "Астон Вилле" статус постоянного участника Премьер-Лиги", — цитирует Смита официальный веб-сайт "вилланов".