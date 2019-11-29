Ришарлисон близок к новому контракту с "Эвертоном"

Нападающий Ришарлисона близок к подписанию нового контракта, который свяжет его будущее с "Эвертоном" до 2024 года.

Ранее в этом месяце английская пресса сообщала, что Ришарлисон пополнил список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на январь.



Однако теперь 22-летний бразилец, по всей видимости, не будет спешить с уходом из мерсисайдского клуба, за который он забил 19 голов в 53 матчах после своего перехода из "Уотфорда" летом 2018.



"Мы стараемся думать о позитивных вещах, и одна из таких позитивных вещей на этой неделе состоит в том, что мы обсуждаем заключительные детали нового контракта минимум до 2024 года с одним из наших ключевых игроков, Ришарлисоном. Так что этого позитивная вещь для долгосрочного будущего", — цитирует спортивного директора "ирисок" Марселя Брандса Liverpool Echo.