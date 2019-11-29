Фабиньо выбыл до Нового года

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо уже не сыграет в остатке этого календарного года из-за травмы связок лодыжки.

Напомним, Фабиньо повредил свою лодыжку в первом тайме домашнего матча Лиги Чемпионов против "Наполи" в минувшую среду (1:1). Травма экс-звезды "Монако" обещает стать колоссальной проблемой для "Ливерпуля".



В этом сезоне Фабиньо стал чрезвычайно важным игроком для Юргена Клоппа — достаточно вспомнить, на какие ухищрения главный тренер "красных" пошел, чтобы бразилец не пропустил недавний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" из-за дисквалификации.



Однако теперь Клоппу придется строить свою игру без Фабиньо, который пропустит 10 матчей до конца 2019 года, включая клубный Чемпионат Мира и решающий поединок группового этапа Лиги Чемпионов против "Ред Булл".



"Ливерпуль" может подтвердить, что Фабиньо получил травму связок лодыжки во время матча Лиги Чемпионов с "Наполи" посреди недели. Углубленное обследование позволило установить, что Фабиньо будет отсутствовать до Нового года", — гласит заявление лидеров Премьер-Лиги.