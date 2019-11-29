Фабиньо выбыл до Нового года
Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо уже не сыграет в остатке этого календарного года из-за травмы связок лодыжки.
Напомним, Фабиньо повредил свою лодыжку в первом тайме домашнего матча Лиги Чемпионов против "Наполи" в минувшую среду (1:1). Травма экс-звезды "Монако" обещает стать колоссальной проблемой для "Ливерпуля".
В этом сезоне Фабиньо стал чрезвычайно важным игроком для Юргена Клоппа — достаточно вспомнить, на какие ухищрения главный тренер "красных" пошел, чтобы бразилец не пропустил недавний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" из-за дисквалификации.
Однако теперь Клоппу придется строить свою игру без Фабиньо, который пропустит 10 матчей до конца 2019 года, включая клубный Чемпионат Мира и решающий поединок группового этапа Лиги Чемпионов против "Ред Булл".
"Ливерпуль" может подтвердить, что Фабиньо получил травму связок лодыжки во время матча Лиги Чемпионов с "Наполи" посреди недели. Углубленное обследование позволило установить, что Фабиньо будет отсутствовать до Нового года", — гласит заявление лидеров Премьер-Лиги.
29.11.2019 16:50
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незаменимых людей не было и нет. не плачьте пеликаны.
найдется бык, была б корова.
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зае6ись, ой как зае6ись)))
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Один из лучших щас в команде, но не незаменим. В отличии от линии защиты.
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«...обещает стать колоссальной проблемой...»
«...на какие ухищрения главный тренер "красных" пошел, чтобы бразилец не пропустил недавний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити"»
Прям-таки колоссальная проблема) А ухищрения вообще пздц, это ж надо додуматься - пропустить матч, чтобы жк к следующему не перебрал!
Безвиз что ли статью писал?
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хорошо валера-безвиз на3,14здел что связки колена. Только лодыжка, а то бы на полгода вылетел бы
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один хуй пропускаем в каждом матче, поэтому вейн-пятка в опорке и шанс для окса
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Началось падение
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здоровья топарику, матчей много, но соперники не самые сильные, нужно продолжать штамповать победы и без него
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Главное, чтобы был готов к поднятию кубка АПЛ в мае. Здоровья, фаб!
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