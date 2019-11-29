Фабиньо выбыл до Нового года

Фабиньо Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо уже не сыграет в остатке этого календарного года из-за травмы связок лодыжки.

Напомним, Фабиньо повредил свою лодыжку в первом тайме домашнего матча Лиги Чемпионов против "Наполи" в минувшую среду (1:1). Травма экс-звезды "Монако" обещает стать колоссальной проблемой для "Ливерпуля".

В этом сезоне Фабиньо стал чрезвычайно важным игроком для Юргена Клоппа — достаточно вспомнить, на какие ухищрения главный тренер "красных" пошел, чтобы бразилец не пропустил недавний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" из-за дисквалификации.

Однако теперь Клоппу придется строить свою игру без Фабиньо, который пропустит 10 матчей до конца 2019 года, включая клубный Чемпионат Мира и решающий поединок группового этапа Лиги Чемпионов против "Ред Булл".

"Ливерпуль" может подтвердить, что Фабиньо получил травму связок лодыжки во время матча Лиги Чемпионов с "Наполи" посреди недели. Углубленное обследование позволило установить, что Фабиньо будет отсутствовать до Нового года", — гласит заявление лидеров Премьер-Лиги.


Метки Ливерпуль, травмы, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 16:50

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 29.11.2019 18:26 # manutd-20champ
    незаменимых людей не было и нет. не плачьте пеликаны.
    найдется бык, была б корова.

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  2. bezviz 29.11.2019 18:01 # bezviz
    зае6ись, ой как зае6ись)))

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  3. gerrard08 29.11.2019 17:41 # gerrard08
    Один из лучших щас в команде, но не незаменим. В отличии от линии защиты.

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  4. sausage 29.11.2019 17:36 # sausage
    «...обещает стать колоссальной проблемой...»
    «...на какие ухищрения главный тренер "красных" пошел, чтобы бразилец не пропустил недавний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити"»

    Прям-таки колоссальная проблема) А ухищрения вообще пздц, это ж надо додуматься - пропустить матч, чтобы жк к следующему не перебрал!
    Безвиз что ли статью писал?

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  5. lfcynwa 29.11.2019 17:25 # lfcynwa
    хорошо валера-безвиз на3,14здел что связки колена. Только лодыжка, а то бы на полгода вылетел бы

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  6. kos9k 29.11.2019 17:22 # kos9k
    один хуй пропускаем в каждом матче, поэтому вейн-пятка в опорке и шанс для окса

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  7. xah 29.11.2019 16:56 # xah
    Началось падение

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  8. liverfun 29.11.2019 16:55 # liverfun
    здоровья топарику, матчей много, но соперники не самые сильные, нужно продолжать штамповать победы и без него

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  9. electric 29.11.2019 16:54 # electric
    Главное, чтобы был готов к поднятию кубка АПЛ в мае. Здоровья, фаб!

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