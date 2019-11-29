"Арсенал" контактирует с Аллегри

Массимилиано Аллегри "Арсенал" установил контакт с бывшим главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Уволив Унаи Эмери ранее в пятницу, теперь "канониры" начинают поиски нового рулевого. По информации Sky Sports, лондонский клуб уже связался с Аллегри, который находится без работа после расставания с "Ювентусом" в конце прошлого сезона.

За пять лет работы в Турине Массимилиано завоевал пять титулов Серии А и четыре Кубка Италии, а также дважды добрался до финала Лиги Чемпионов.

Сообщается, что "Арсенал" ищет специалиста "высокого калибра", и 52-летний итальянец прекрасно соответствует этому требованию.

Добавим, что лишь в прошлом месяце Аллегри, интерес к которому также приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму", намекнул на свой переезд в Премьер-Лигу, рассказав, что уже учит английский.


Метки Аллегри, Арсенал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 16:40

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