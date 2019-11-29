"Арсенал" контактирует с Аллегри
"Арсенал" установил контакт с бывшим главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
Уволив Унаи Эмери ранее в пятницу, теперь "канониры" начинают поиски нового рулевого. По информации Sky Sports, лондонский клуб уже связался с Аллегри, который находится без работа после расставания с "Ювентусом" в конце прошлого сезона.
За пять лет работы в Турине Массимилиано завоевал пять титулов Серии А и четыре Кубка Италии, а также дважды добрался до финала Лиги Чемпионов.
Сообщается, что "Арсенал" ищет специалиста "высокого калибра", и 52-летний итальянец прекрасно соответствует этому требованию.
Добавим, что лишь в прошлом месяце Аллегри, интерес к которому также приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму", намекнул на свой переезд в Премьер-Лигу, рассказав, что уже учит английский.
29.11.2019 16:40
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