"Арсенал" контактирует с Аллегри

"Арсенал" установил контакт с бывшим главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Уволив Унаи Эмери ранее в пятницу, теперь "канониры" начинают поиски нового рулевого. По информации Sky Sports, лондонский клуб уже связался с Аллегри, который находится без работа после расставания с "Ювентусом" в конце прошлого сезона.



За пять лет работы в Турине Массимилиано завоевал пять титулов Серии А и четыре Кубка Италии, а также дважды добрался до финала Лиги Чемпионов.



Сообщается, что "Арсенал" ищет специалиста "высокого калибра", и 52-летний итальянец прекрасно соответствует этому требованию.



Добавим, что лишь в прошлом месяце Аллегри, интерес к которому также приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму", намекнул на свой переезд в Премьер-Лигу, рассказав, что уже учит английский.