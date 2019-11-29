Сульшер предвкушает возвращение Погба
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что находится в предвкушении возвращения в строй полузащитника Поля Погба.
Погба отсутствует с сентября из-за травмы лодыжки, но уже со дня на день приступит к тренировкам в общей группе, и Сульшер сравнивает 26-летнего француза с приобретением топ-уровня.
"Восстановление Поля выходит на финишную прямую, и давайте посмотрим, как скоро он будет в форме и доступен".
"Конечно, он станет словно новое приобретение для нас. Он толком не играл за нас в этом сезоне, поэтому он будет словно новое приобретение мирового уровня и полузащитник мирового уровня".
"Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. В воскресенье? Нет. Сейчас я не могу сказать, потому что еще не вернулся домой и не повидал его. Давайте посмотрим, в каком состоянии он будет, как приступит к тренировкам с нами", — цитирует Сульшера Goal.
29.11.2019 16:30
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