Сульшер предвкушает возвращение Погба

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что находится в предвкушении возвращения в строй полузащитника Поля Погба.

Погба отсутствует с сентября из-за травмы лодыжки, но уже со дня на день приступит к тренировкам в общей группе, и Сульшер сравнивает 26-летнего француза с приобретением топ-уровня.



"Восстановление Поля выходит на финишную прямую, и давайте посмотрим, как скоро он будет в форме и доступен".



"Конечно, он станет словно новое приобретение для нас. Он толком не играл за нас в этом сезоне, поэтому он будет словно новое приобретение мирового уровня и полузащитник мирового уровня".



"Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. В воскресенье? Нет. Сейчас я не могу сказать, потому что еще не вернулся домой и не повидал его. Давайте посмотрим, в каком состоянии он будет, как приступит к тренировкам с нами", — цитирует Сульшера Goal.