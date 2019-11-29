"Арсенал" рассмотрит кандидатуру Анчелотти

Карло Анчелотти Уволив Унаи Эмери, "Арсенал" рассмотрит кандидатуру главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти.

На следующий день после домашнего поражения 1:2 от "Айнтрахта" боссы "Арсенала" все-таки решились указать Эмери на дверь. Лондонский клуб также сообщил о начале поисков нового рулевого и о том, что в этот период управление командой на себя берет Фредди Юнгберг.

В ближайшие дни спортивный директор Рауль Санллехи и технический директор Эду составят шорт-лист кандидатов на замену Эмери. На "Эмирейтс" сватают Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" и экс-наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Однако The Telegraph удалось выяснить, что в шорт-листе "Арсенала" совершенно точно будет Анчелотти, который имеет контракт до конца сезона и который сам переживает спад в результатах наподобие Эмери.

Кроме того, в этом сезоне у Карло возникли серьезные разногласия с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Однако бывший тренер "Челси" зарабатывает 12-15 миллионов фунтов в год, и это может смутить "Арсенал".


Метки Анчелотти, Арсенал, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 14:00

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  1. alexomck 29.11.2019 14:59 # alexomck
    Челси Анчи перерос, может на повышение уйти:)

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  2. makeewadim 29.11.2019 14:29 # makeewadim
    нууу.. так се.. просто есть вероятность, что он болт забьёт) Не поклонник Аллегри, но, было бы интересно - посмотреть на него у руля клуба в апл

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  3. irbis85 29.11.2019 14:18 # irbis85
    да был он уже в соседней команде...ниче ему не светит в АПЛ, его Челси даже Венгер разбирал по частям

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  4. chelsea88 29.11.2019 14:03 # chelsea88
    Гейгуннеры сейчас: "ко-ко-ко накажет клоппа, ко-ко-ко"
    Гейгуннеры в конце сезона: "как блеать можно было вылететь из эйпиэл?! При эмери такой xyйни не было! Верните Унаи!"

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