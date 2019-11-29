"Арсенал" рассмотрит кандидатуру Анчелотти

Уволив Унаи Эмери, "Арсенал" рассмотрит кандидатуру главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти.

На следующий день после домашнего поражения 1:2 от "Айнтрахта" боссы "Арсенала" все-таки решились указать Эмери на дверь. Лондонский клуб также сообщил о начале поисков нового рулевого и о том, что в этот период управление командой на себя берет Фредди Юнгберг.



В ближайшие дни спортивный директор Рауль Санллехи и технический директор Эду составят шорт-лист кандидатов на замену Эмери. На "Эмирейтс" сватают Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" и экс-наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.



Однако The Telegraph удалось выяснить, что в шорт-листе "Арсенала" совершенно точно будет Анчелотти, который имеет контракт до конца сезона и который сам переживает спад в результатах наподобие Эмери.



Кроме того, в этом сезоне у Карло возникли серьезные разногласия с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Однако бывший тренер "Челси" зарабатывает 12-15 миллионов фунтов в год, и это может смутить "Арсенал".