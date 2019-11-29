"Арсенал" рассмотрит кандидатуру Анчелотти
Уволив Унаи Эмери, "Арсенал" рассмотрит кандидатуру главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти.
На следующий день после домашнего поражения 1:2 от "Айнтрахта" боссы "Арсенала" все-таки решились указать Эмери на дверь. Лондонский клуб также сообщил о начале поисков нового рулевого и о том, что в этот период управление командой на себя берет Фредди Юнгберг.
В ближайшие дни спортивный директор Рауль Санллехи и технический директор Эду составят шорт-лист кандидатов на замену Эмери. На "Эмирейтс" сватают Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" и экс-наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
Однако The Telegraph удалось выяснить, что в шорт-листе "Арсенала" совершенно точно будет Анчелотти, который имеет контракт до конца сезона и который сам переживает спад в результатах наподобие Эмери.
Кроме того, в этом сезоне у Карло возникли серьезные разногласия с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Однако бывший тренер "Челси" зарабатывает 12-15 миллионов фунтов в год, и это может смутить "Арсенал".
29.11.2019 14:00
Просмотров: 1546
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Челси Анчи перерос, может на повышение уйти:)
(ответить)
нууу.. так се.. просто есть вероятность, что он болт забьёт) Не поклонник Аллегри, но, было бы интересно - посмотреть на него у руля клуба в апл
(ответить)
да был он уже в соседней команде...ниче ему не светит в АПЛ, его Челси даже Венгер разбирал по частям
(ответить)
Гейгуннеры сейчас: "ко-ко-ко накажет клоппа, ко-ко-ко"
Гейгуннеры в конце сезона: "как блеать можно было вылететь из эйпиэл?! При эмери такой xyйни не было! Верните Унаи!"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий