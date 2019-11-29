"Арсенал" уволил Унаи Эмери
"Арсенал" официально объявил о расставании со своим главным тренером Унаи Эмери.
Накануне вечером "канониры" проиграли дома "Айнтрахту" в Лиге Европы со счетом 1:2, продлив свою серию без побед до семи матчей во всех турнирах.
Худшая серия клуба с 1992 года, протесты болельщиков и полупустые трибуны все-таки вынудили руководство указать Эмери на дверь.
Управление первой командой, пока не будет найден новый главный тренер, на себя возьмет Фредди Юнгберг, с этого сезона работавший ассистентом Унаи.
"Мы выражаем самую искреннюю благодарность Унаи и его соратникам за то, что они, не зная усталости, старались вернуть клуб на уровень, который все мы ожидаем и требуем. Мы желаем Унаи и его команде только успеха в будущем", — сообщил сын владельца клуба Джош Кроенке.
Добавим, что Эмери возглавлял "Арсенал" с мая 2018, когда он сменил на тренерском мостике Арсена Венгера. В прошлом сезоне 48-летний испанец финишировал на пятом месте в Премьер-Лиге и проиграл финал Лиги Европы.
29.11.2019 13:25
Просмотров: 5605
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Епать рояля подожгли, ахахааха. На мамок перешёл даже))
(ответить)
Челси 88 совсем какой то поехавший, прям фапл головного мозга
(ответить)
звоните 01. Давненько здесь так наивно никто не горел эхэхэ.
(ответить)
Олегу в помощь
25.12.2015 20:14 #
krutoykanonir
jokerz, я таких как ты, я таких как ты, НА ПОДТЕРАНЫХ КОЛЕНЯХ ЛОМАЛ И САЖАЛ. Под плинтус опускал.
Ты сyкa какой образ жизни ведешь вообще?
Я тебе отвечаю ты нечисть. В тебе нет ни капли мужского.
Ты знаешь, jokerz, в поле где ты мышей ловил, я всех кошек передушил.
Ты неправильной жизнью живешь, ты считаешь ты троллишь тут? Мол кто-то кого-то обоссал? Ты не видел никогда в реальной жизни как обоссывают рот.
Поверь мне, ничего общего у троллинга и обоссыванием рта нет и быть не может.
Моуринью вот обоссывали, поэтому он ушел из Челси. А Ферги крепкий, долго держался. Ну это как пример, понимаешь же.
Ты пацан еще, я таких как ты за сигаретами посылаю)))
Ух blya че я с тобой сделаю..только попадись мне, каждому по сосочке дам, каждому по сосочке из твоей петушиной обоймы.
(ответить)
назовите 5 клубов который вам импонирует их игра, или просто нравится ,кроме кроме вашей любимой команды
1 Арсенал
2 Милан
3 Кайрат
4 Боруссия
5 Интер
(ответить)
88 так легко разорвать
видимо быть разорванным ему не впервой
да и вообще походу уже по кайфу
(ответить)
Хаха, гуд ебенинг епт
(ответить)
Главное чтоб щас эти пидopы не поставили тренером очередного xyесоса
(ответить)
Нееееееееееееет
(ответить)
Лэмпард следующий:)
(ответить)
24.08.2019 09:57 #
al-faarabi
чисто за самоуверенность и кукарекание нужно в кровь из носу побеждать колбасных додиков, згаю что Эмери умеет настраивать команду на отдельный взятый матч, игра будет охуeнной
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/72947/?c=1#c6967282
(ответить)
09.05.2019 23:29 #
al-faarabi
такой Арсенал просто размажет пенсов в финале, лучше наxyй сливайтесь и не будете опозорены
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/70635/?c=1#c6886768
(ответить)
Слуцкий блиять придет и билять все развалит на хуй до конца
(ответить)
где доказательства что Юнгберг гей??!?!??!
а, какой то хуй процитировал жёлтую газетёнку, и началось
(ответить)
"chelsea88" бесит
самый мерзский материал
самая отвратная скотина
мусор
не понимаю, как вы пенсы с ним общаетесь? он же не достоин болеть за Челси
(ответить)
ух бля ГЕЙ будет тренировать геев. Выепет попутно всех
(ответить)
Очень хорошо начинал ведь тренеришка.
(ответить)
сын кронке нах послал ору)
(ответить)
Бляяяять...неужели сyка
(ответить)
очень жаль, что так все получилось
(ответить)
Оперативненько. На Артету бы посмотрел в качестве тренера Арсенала. Интересно, чему он научился у шарлотана
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий