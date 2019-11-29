"Арсенал" уволил Унаи Эмери

Унаи Эмери "Арсенал" официально объявил о расставании со своим главным тренером Унаи Эмери.

Накануне вечером "канониры" проиграли дома "Айнтрахту" в Лиге Европы со счетом 1:2, продлив свою серию без побед до семи матчей во всех турнирах.

Худшая серия клуба с 1992 года, протесты болельщиков и полупустые трибуны все-таки вынудили руководство указать Эмери на дверь.

Управление первой командой, пока не будет найден новый главный тренер, на себя возьмет Фредди Юнгберг, с этого сезона работавший ассистентом Унаи.

"Мы выражаем самую искреннюю благодарность Унаи и его соратникам за то, что они, не зная усталости, старались вернуть клуб на уровень, который все мы ожидаем и требуем. Мы желаем Унаи и его команде только успеха в будущем", — сообщил сын владельца клуба Джош Кроенке.

Добавим, что Эмери возглавлял "Арсенал" с мая 2018, когда он сменил на тренерском мостике Арсена Венгера. В прошлом сезоне 48-летний испанец финишировал на пятом месте в Премьер-Лиге и проиграл финал Лиги Европы.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 13:25

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 29.11.2019 14:58 # slash-lfc
    Епать рояля подожгли, ахахааха. На мамок перешёл даже))

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  2. shymkentski 29.11.2019 14:50 # shymkentski
    Челси 88 совсем какой то поехавший, прям фапл головного мозга

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  3. mane 29.11.2019 14:48 # mane
    звоните 01. Давненько здесь так наивно никто не горел эхэхэ.

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  4. billy-bones 29.11.2019 14:48 # billy-bones
    Олегу в помощь

    25.12.2015 20:14 #
    krutoykanonir

    jokerz, я таких как ты, я таких как ты, НА ПОДТЕРАНЫХ КОЛЕНЯХ ЛОМАЛ И САЖАЛ. Под плинтус опускал.

    Ты сyкa какой образ жизни ведешь вообще?
    Я тебе отвечаю ты нечисть. В тебе нет ни капли мужского.

    Ты знаешь, jokerz, в поле где ты мышей ловил, я всех кошек передушил.
    Ты неправильной жизнью живешь, ты считаешь ты троллишь тут? Мол кто-то кого-то обоссал? Ты не видел никогда в реальной жизни как обоссывают рот.

    Поверь мне, ничего общего у троллинга и обоссыванием рта нет и быть не может.

    Моуринью вот обоссывали, поэтому он ушел из Челси. А Ферги крепкий, долго держался. Ну это как пример, понимаешь же.

    Ты пацан еще, я таких как ты за сигаретами посылаю)))

    Ух blya че я с тобой сделаю..только попадись мне, каждому по сосочке дам, каждому по сосочке из твоей петушиной обоймы.

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  5. shymkentski 29.11.2019 14:47 # shymkentski
    назовите 5 клубов который вам импонирует их игра, или просто нравится ,кроме кроме вашей любимой команды
    1 Арсенал
    2 Милан
    3 Кайрат
    4 Боруссия
    5 Интер

    (ответить)

  6. pozitiv4ik 29.11.2019 14:44 # pozitiv4ik
    88 так легко разорвать
    видимо быть разорванным ему не впервой
    да и вообще походу уже по кайфу

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  7. flamic 29.11.2019 14:43 # flamic
    Хаха, гуд ебенинг епт

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  8. bodom 29.11.2019 14:40 # bodom
    Главное чтоб щас эти пидopы не поставили тренером очередного xyесоса

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  9. electric 29.11.2019 14:40 # electric
    Нееееееееееееет

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  10. alexomck 29.11.2019 14:39 # alexomck
    Лэмпард следующий:)

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  11. narcot 29.11.2019 14:35 # narcot
    24.08.2019 09:57 #
    al-faarabi

    чисто за самоуверенность и кукарекание нужно в кровь из носу побеждать колбасных додиков, згаю что Эмери умеет настраивать команду на отдельный взятый матч, игра будет охуeнной
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/72947/?c=1#c6967282
    (ответить)

    09.05.2019 23:29 #
    al-faarabi

    такой Арсенал просто размажет пенсов в финале, лучше наxyй сливайтесь и не будете опозорены
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/70635/?c=1#c6886768

    (ответить)

  12. urmat 29.11.2019 14:34 # urmat
    Слуцкий блиять придет и билять все развалит на хуй до конца

    (ответить)

  13. royal-arsenal 29.11.2019 14:27 # royal-arsenal
    где доказательства что Юнгберг гей??!?!??!
    а, какой то хуй процитировал жёлтую газетёнку, и началось

    (ответить)

  14. royal-arsenal 29.11.2019 14:26 # royal-arsenal
    "chelsea88" бесит
    самый мерзский материал
    самая отвратная скотина
    мусор
    не понимаю, как вы пенсы с ним общаетесь? он же не достоин болеть за Челси

    (ответить)

  15. villas-boas 29.11.2019 14:15 # villas-boas
    ух бля ГЕЙ будет тренировать геев. Выепет попутно всех

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  16. tigerpool 29.11.2019 14:14 # tigerpool
    Очень хорошо начинал ведь тренеришка.

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  17. meshuggah 29.11.2019 14:13 # meshuggah
    сын кронке нах послал ору)

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  18. bodom 29.11.2019 14:06 # bodom
    Бляяяять...неужели сyка

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  19. reams 29.11.2019 14:05 # reams
    очень жаль, что так все получилось

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  20. lfc-krr 29.11.2019 13:59 # lfc-krr
    Оперативненько. На Артету бы посмотрел в качестве тренера Арсенала. Интересно, чему он научился у шарлотана

    (ответить)

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