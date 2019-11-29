"Арсенал" уволил Унаи Эмери

"Арсенал" официально объявил о расставании со своим главным тренером Унаи Эмери.

Накануне вечером "канониры" проиграли дома "Айнтрахту" в Лиге Европы со счетом 1:2, продлив свою серию без побед до семи матчей во всех турнирах.



Худшая серия клуба с 1992 года, протесты болельщиков и полупустые трибуны все-таки вынудили руководство указать Эмери на дверь.



Управление первой командой, пока не будет найден новый главный тренер, на себя возьмет Фредди Юнгберг, с этого сезона работавший ассистентом Унаи.



"Мы выражаем самую искреннюю благодарность Унаи и его соратникам за то, что они, не зная усталости, старались вернуть клуб на уровень, который все мы ожидаем и требуем. Мы желаем Унаи и его команде только успеха в будущем", — сообщил сын владельца клуба Джош Кроенке.



Добавим, что Эмери возглавлял "Арсенал" с мая 2018, когда он сменил на тренерском мостике Арсена Венгера. В прошлом сезоне 48-летний испанец финишировал на пятом месте в Премьер-Лиге и проиграл финал Лиги Европы.