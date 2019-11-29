Санчо поссорился с "Боруссией" и может быть продан уже в январе

Джейдон Санчо Дортмундская "Боруссия" готова выслушать предложения насчет Джейдона Санчо уже в январе после ухудшившихся отношений с вингером сборной Англии.

Санчо блестяще отыграл прошлый сезон, однако в этом у него не все ладится — в том числе за пределами футбольного поля.

В этом сезоне Джейдон несколько раз нарушил дисциплину, и прямо сейчас руководство "Боруссии" собирается наказать англичанина очередным внушительным штрафом — за опоздание на командное собрание и тренировку перед матчем Лиги Чемпионов против "Барселоны" в среду.

Как сообщает The Independent со ссылкой на своей источник, между Санчо и "Боруссией" идет "война на всех фронтах" — игрок хочет уйти, а теперь клуб захотел его продать.

Эта ситуация должна привлечь внимание "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Реала", однако "Боруссия" по-прежнему надеется выручить более 100 миллионов фунтов за 19-летнего вингера.


Метки Боруссия, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 11:00

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  1. kler 29.11.2019 11:06 # kler
    Сука, возвращайся обратно , и тогда Сане можно будет отпустить в баварку

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  2. mancunia-planet 29.11.2019 11:03 # mancunia-planet
    Январь близко.

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  3. dom1no 29.11.2019 11:02 # dom1no
    второй дембеле, за сотку каким нибудь даунам сплавят как усмана в барсу

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