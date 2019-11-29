Санчо поссорился с "Боруссией" и может быть продан уже в январе

Дортмундская "Боруссия" готова выслушать предложения насчет Джейдона Санчо уже в январе после ухудшившихся отношений с вингером сборной Англии.

Санчо блестяще отыграл прошлый сезон, однако в этом у него не все ладится — в том числе за пределами футбольного поля.



В этом сезоне Джейдон несколько раз нарушил дисциплину, и прямо сейчас руководство "Боруссии" собирается наказать англичанина очередным внушительным штрафом — за опоздание на командное собрание и тренировку перед матчем Лиги Чемпионов против "Барселоны" в среду.



Как сообщает The Independent со ссылкой на своей источник, между Санчо и "Боруссией" идет "война на всех фронтах" — игрок хочет уйти, а теперь клуб захотел его продать.



Эта ситуация должна привлечь внимание "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Реала", однако "Боруссия" по-прежнему надеется выручить более 100 миллионов фунтов за 19-летнего вингера.