Мартин Киоун считает, что время Эмери вышло
Легенда "Арсенала" Мартин Киоун призвал руководство клуба вмешаться в ситуацию и изгнать главного тренера Унаи Эмери.
Накануне "канониры" в седьмой раз подряд не смогли одержать победу, уступив дома "Айнтрахту" со счетом 1:2. Последний раз подобное с ними случалось в феврале 1992 года — еще в эпоху до Арсена Венгера.
Киоуну кажется, что атмосфера в "Арсенале" стала настолько токсичной, что уход Эмери неизбежен.
"Такое впечатление, что игроки потеряли в него веру и не хотят сражаться за него".
"Выбор состава, мотивация команды, замены, качество футбола — все это вызывает вопросы. Это была ужасная игра".
"Думаю, тренер может почувствовать, что он в том положении, когда ему стоит отойти в сторону. Нужно задать серьезные вопросы. Я никогда не видел, чтобы "Арсенал" был так плох. Думаю, нам нужно двигаться в другом направлении. В такой форме команды обычно вылетают".
"Нужно принять решения, иначе клуб продолжит снижение в таблице".
"37 лет назад фанаты отвернулись от (бывшего тренера) Терри Нила. Я был в клубе, когда это случилась, и атмосфера была очень токсичной. Думаю, мы близки к этому", — сообщил Киоун BT Sport.
29.11.2019 10:00
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Последние комментарии:
тренеришка-неудачник, не задерживался долго ни в одном клубе.
сорри, ну разве что Севилья. а потом всё по пизде.
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Фанаты Арсенала - дураки, надо бастовать против Кроенке, а не Эмери.
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новость про Арсенал, но во всех ветках почему-то горит гпенс сверху)))
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Блеать хватит нагнетать вокруг тренеришки. Спросите у остальных 19 клубов, все как один поддержат Эмери. В этом и заключается поддержка тренера, а радужные пидopacы так не могут.
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