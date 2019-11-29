Мартин Киоун считает, что время Эмери вышло

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун призвал руководство клуба вмешаться в ситуацию и изгнать главного тренера Унаи Эмери.

Накануне "канониры" в седьмой раз подряд не смогли одержать победу, уступив дома "Айнтрахту" со счетом 1:2. Последний раз подобное с ними случалось в феврале 1992 года — еще в эпоху до Арсена Венгера.



Киоуну кажется, что атмосфера в "Арсенале" стала настолько токсичной, что уход Эмери неизбежен.



"Такое впечатление, что игроки потеряли в него веру и не хотят сражаться за него".



"Выбор состава, мотивация команды, замены, качество футбола — все это вызывает вопросы. Это была ужасная игра".



"Думаю, тренер может почувствовать, что он в том положении, когда ему стоит отойти в сторону. Нужно задать серьезные вопросы. Я никогда не видел, чтобы "Арсенал" был так плох. Думаю, нам нужно двигаться в другом направлении. В такой форме команды обычно вылетают".



"Нужно принять решения, иначе клуб продолжит снижение в таблице".



"37 лет назад фанаты отвернулись от (бывшего тренера) Терри Нила. Я был в клубе, когда это случилась, и атмосфера была очень токсичной. Думаю, мы близки к этому", — сообщил Киоун BT Sport.