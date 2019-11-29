Мартин Киоун считает, что время Эмери вышло

Унаи Эмери Легенда "Арсенала" Мартин Киоун призвал руководство клуба вмешаться в ситуацию и изгнать главного тренера Унаи Эмери.

Накануне "канониры" в седьмой раз подряд не смогли одержать победу, уступив дома "Айнтрахту" со счетом 1:2. Последний раз подобное с ними случалось в феврале 1992 года — еще в эпоху до Арсена Венгера.

Киоуну кажется, что атмосфера в "Арсенале" стала настолько токсичной, что уход Эмери неизбежен.

"Такое впечатление, что игроки потеряли в него веру и не хотят сражаться за него".

"Выбор состава, мотивация команды, замены, качество футбола — все это вызывает вопросы. Это была ужасная игра".

"Думаю, тренер может почувствовать, что он в том положении, когда ему стоит отойти в сторону. Нужно задать серьезные вопросы. Я никогда не видел, чтобы "Арсенал" был так плох. Думаю, нам нужно двигаться в другом направлении. В такой форме команды обычно вылетают".

"Нужно принять решения, иначе клуб продолжит снижение в таблице".

"37 лет назад фанаты отвернулись от (бывшего тренера) Терри Нила. Я был в клубе, когда это случилась, и атмосфера была очень токсичной. Думаю, мы близки к этому", — сообщил Киоун BT Sport.


Метки Арсенал, Киоун, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 29.11.2019 10:51 # manutd-20champ
    тренеришка-неудачник, не задерживался долго ни в одном клубе.
    сорри, ну разве что Севилья. а потом всё по пизде.

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  2. brown-ale 29.11.2019 10:27 # brown-ale
    Фанаты Арсенала - дураки, надо бастовать против Кроенке, а не Эмери.

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  3. gunars 29.11.2019 10:23 # gunars
    новость про Арсенал, но во всех ветках почему-то горит гпенс сверху)))

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  4. chelsea88 29.11.2019 10:04 # chelsea88
    Блеать хватит нагнетать вокруг тренеришки. Спросите у остальных 19 клубов, все как один поддержат Эмери. В этом и заключается поддержка тренера, а радужные пидopacы так не могут.

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