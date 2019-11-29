Боссы "Арсенала" обсуждают будущее Эмери

Боссы "Арсенала" проведут встречу в пятницу утром, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе главного тренера Унаи Эмери.

Накануне вечером "канониры" на полупустом "Эмирейтс" потерпели поражение 1:2 от "Айнтрахта" в рамках Лиги Европы, продлив свою серию без побед до семи матчей с учетом всех соревнований.



Это худшая серия клуба за 27 лет, и в пятницу руководство обсудит пути выхода из кризиса. Естественно, главный вопрос для "Арсенала" заключается том, будет ли уволен Эмери.



Тем временем, сам Унаи неожиданно смог найти позитив в игре своих подопечных.



"Думаю, мы прибавили. В первом тайме мы контролировали игру и вели в счете 1:0, создавая моменты для второго гола".



"Первые пять или 10 минут второго тайма были позитивными, учитывая нашу игру. Во втором тайме мы потеряли концентрацию на 15 минут, они забили два гола, и мы уже не смогли изменить результат".



"Заключительные 20 минут мы пытались отыграться, но не смогли создать больших моментов в этот период", — цитирует Эмери Sky Sports.